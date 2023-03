Streit holt beim Masters-Weltcup Bronze

Werbung

Bei frühlingshaften Bedingungen wurde auf tiefem und wässrigem Schneesulz gelaufen. Gleich am ersten Tag stand vormittags die 5-km-Klassisch-Strecke am Programm. „Meine Lieblingsstrecke“, war der M70-Läufer Streit voll motiviert. Einen Stockerlplatz hatte er sich fix vorgenommen. Und lange konnte er sich sogar an der zweiten Stelle halten. „Bei den Abfahrten war ich aber auf diesem Schnee vielleicht ein bisschen zu vorsichtig, da hab eich doch Zeit liegengelassen, die ich dann nicht mehr wettmachen konnte“, musste sich Streit mit dem sechsten Rang begnügen.

Wenige Stunden später gab es im Skatingbewerb doch noch Bronze

Doch Aufgeben kennt Streit nicht. Um die Mittagszeit startete er nochmals über 5-km-Skating und konnte in einem starken Finish dann doch noch die Bronzemedaille erkämpfen. Bei der Siegerehrung schwang dann auch ein wenige Wehmut mit. „Denn vor genau 20 Jahren habe ich in Seefeld bei der damaligen WM eines meiner ersten Langlaufrennen bestritten und damit hat alles begonnen“, erzählt. „Meine Leidenschaft für diesen Sport ist seither nicht mehr erloschen.“