SKN ärgert die Übermacht

Im ersten Durchgang hatte St. Pölten von der Dreierlinie das Visier noch nicht richtig eingestellt. Von 14 Versuchen landete nur einer im Netz. Der Treffer durch Kaltenbrunner bedeutete den 15:15-Ausgleich. In der letzten Minute des ersten Viertels zog Vienna schließlich noch auf 20:15 davon.

Eine Fabelleistung lieferte der SKN im zweiten Abschnitt ab: 27:15 beim Tabellenführer. Die Gäste profitierten von frühen Foulproblemen der Wiener. Alanen hatte mit neun Punkten seine Freude. Ganz stark war St. Pölten aus der Mitteldistanz: 14/18 (77 Prozent). Zwischenzeitlich führte man schon mit plus neun (36:27, 38:29, 42:33), zur Pause mit sieben (42:35).

15 Zähler im dritten Abschnitt

Der Finne legte im dritten Viertel noch einen drauf: 15 Punkte! Doch der Leader steigerte sich von der Dreierlinie. Und hat einen extrem starken Kader. Fünf verschiedene Spieler trafen hintereinander aus der Distanz und sorgten für den Umschwung. Mit 32:19 entschieden die Gastgeber diesen Abschnitt für sich.

Im Schlussviertel blieb St. Pölten lange dran. Knapp drei Minuten vor Schluss lag man nur mit sechs hinten (78:84). Die noch immer zu schwache Dreierquote (5/27, 18 Prozent) machte eine Sensation aber unmöglich.

Der SKN bleibt in der Platzierungsrunde Sechster, während Wien den 14. Sieg in Folge feierte. "Ich hatte das Gefühl, dass sie etwas mit angezogener Handbremse gespielt haben. Wir waren phasenweise gut, in Wien mit elf zu verlieren ist keine Schande", resümierte SKN-Head Coach Andreas Worenz, der auf die angeschlagenen Mbemba und Angerbauer verzichten musste.

BC VIENNA - SKN ST. PÖLTEN 91:80 (20:15, 35:42, 67:61). - SKN: Alanen 34, Kaltenbrunner 12, Lewis 11, Ferguson 8, Djukic 6, Jagsch 4, Wonisch 3, Mandic 2, Böck.