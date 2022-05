SKN im Viertelfinale wieder zurück

Werbung

Die Wölfe konnten den Rückenwind aus der erfolgreichen zweiten Partie nicht mitnehmen. Das erste Viertel verlief enttäuschend und ging mit 13:22 verloren. In Minute 14 lagen die Gäste schließlich schon mit 15 Punkte hinten (19:34). Dann kämpfte man sich Schritt für Schritt zurück ins Match. Bis zur Pause betrug der Rückstand nur mehr drei Zähler (40:43).

Im dritten Abschnitt war der SKN gleich voll bei der Sache. Man führte mit 53:49, die Grazer Varner und Donda kassierten ihr viertes Foul. Das Blatt schien sich gewendet zu haben, doch die nächsten Angriffe spielte St. Pölten teilweise zu lässig, traf falsche Entscheidungen. "Wir hätten mit zehn Punkten Vorsprung ins letzte Viertel gehen müssen", sah auch SKN-Headcoach Andreas Worenz eine verpasste Chance. Stattdessen gab es ein minus zwei (57:59).

Entscheidung in der "Crunchtime"

Es blieb es bis zum Schluss spannend. Die US-Amerikaner im Grazer Dress übernahmen Verantwortung und wurden belohnt. Die Gäste blieben in der Offensive zu fahrig. St. Pöltens schwache Trefferquote vom Dreier (5/24) kostete den möglichen Sieg. Mandic, bester SKN-Scorer in den ersten beiden Partien, traf nur 1/9. Lewis (3/15) blieb ebenfalls hinter den Erwartungen. Worenz: "Mit solchen Stats ist es schwer, ein Spiel zu gewinnen." Da waren auch 20 Punkte des in der ersten Hälfte groß aufspielenden Ferguson zu wenig.

"Die Würfe sind zu wenig gefallen", spielt Worenz auf die Dreierquote an. "Am Schluss haben wir das Spiel durch dumme Fehler aus der Hand gegeben."

Schon am Dienstag heißt es für St. Pölten im vierten Aufeinandertreffen "Do or Die". Mit einem Sieg im Heimspiel (19 Uhr) gibt es am Freitag ein entscheidendes fünftes Spiel im Play-off-Viertelfinale.

UBSC GRAZ - SKN ST. PÖLTEN 78:72 (22:13, 43:30, 59:57). - SKN: Ferguson 20 (Double-Double mit 12 Rebounds), Alanen 18, Lewis 12, Kaltenbrunner 9, Mbemba 6, Mandic 4, Wonisch 2, Böck 1, Jagsch, Djukic.

Stand in der "best-of-five"-Serie: 2:1 für Graz.