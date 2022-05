Out gegen Graz: Die logische Konsequenz für St. Pöltens Basketballer

Werbung

Auch das zweite Play-off-Auftreten in der jungen Vereinsgeschichte des SKN endet mit einem 1:3. Eine Ursachenforschung.

DOWNTOWN Ausgerechnet in der wichtigsten Phase der Saison rasselte die Dreierquote St. Pöltens in den Keller. Nur 22 von 100 Versuchen fanden in den vier Play-off-Partien ihr Ziel. „Zu wenig“, stellte Headcoach Andreas Worenz klar fest. Den mageren 22 Prozent beim SKN stehen 37 Prozent (32/86) bei den Steirern gegenüber. Nicht überragend, aber ausreichend.

NOT IN MY HOUSE Das hätte es eigentlich heißen sollen, doch der SKN war unter dem Korb nur im zweiten Spiel dominant. Chris Ferguson war St. Pöltens Bester in den Play-offs. Nach durchschnittlich achten Punkten im Grunddurchgang, waren es in den letzten drei Partien 18. Ansonsten gab es aber zu wenig Unterstützung.

Rashaan Mbemba begeisterte zu Beginn der Saison ganz Österreich, konnte seine Form aber nicht konservieren. „Ihm mache ich keinen Vorwurf“, nimmt Worenz seinen erst 18 Jahre alten Senkrechtstarter aus der Schusslinie. Graz fehlte mit Giddings in der Serie ihr bester Rebounder. Diesen Umstand nützte der SKN zu wenig aus, die Bilanz unter dem Brett war fast pari (171:170).

TOPSCORER St. Pöltens bester Werfer Alanen geigte in der Platzierungsrunde so richtig auf. Dann kam die coronabedingte Pause. Zwölf Punkte im Schnitt waren in den Play-offs zu wenig. Worenz: „Sein Rhythmus war gebrochen.“

Auf der anderen Seite war Ligatopscorer Haynes nur schwer zu stoppen. „Respekt. Er war tough. Kein Spieler, den wir so verteidigt haben, hat so viel gescort“, fand Worenz.

TIMEOUT Lewis läuft seiner früheren Form hinterher. Worenz: „Die Konstanz hat gefehlt.“ Jagsch und Wonisch waren offensiv keine Faktoren.