Neun Herren hatten im Weltcupfinale bei den Raceboardern am Wochenende im bayrischen Berchtesgaden noch Chancen auf die große Parallel-Kristallkugel. Darunter auch der fünffache Weltmeister Benjamin Karl von Union Trendsport Weichberger, der auf Rang Sechs mit 280 Punkten ins Rennen einstieg. Rang 19 im Alpin-Weltcup-Finale (PSL) reichten für den frischgebackenen 35-jährigen Slalomweltmeister aus Wilhelmsburg aber nicht aus, um sich nach vorne zu arbeiten.

Für Karl blieb nur der sechste Gesamtrang

Karl (292), der einen Sieg oder zumindest Rang zwei für die Kugel gebraucht hätte, belegte in der Gesamtwertung mit einen Rückstand von drei Punkten auf den Kärntner Alexander Payer (295) am Ende doch „nur“ Platz Sechs.

Im Teambewerb setzten sich Karl und Daniela Ulbing auf Rang Fünf. Ulbig konnte den Vorsprung, den Karl herausgefahren hatte, nicht halten.

Sich beim PGS-Saisonfinale nicht fürs Finale der Top 16 qualifiziert zu haben, ärgerten Karl dann doch sehr. Der Sieg im Gesamtweltcup ging an den Italiener Aaron March (424), der sich mit einem Sieg beim Finale noch vor Slalom-Vizeweltmeister Andi Prommegger aus Salzburg (339) durchsetzen konnte.

Mit dem Weltcup-Gesamtsieg für March vor Promegger, ist es endgültig die Saison der Oldies geworden. Der Italiener ist immerhin auch bereits 34 Jahre alt, also nur ein Jährchen jünger als Karl. Und Promegger ist ja mittlerweile 40!

Kein Wunder also, dass Karl noch lange nicht ans Karriereende denkt. Auf die kleine Kristall-Kugel im Snowboard-Riesen-Parallelslalom (PGS), die vor zwei Wochen am WM-Hang im slowenischen Rogla ausgefahren wurde, hatten ihm als Drittem auf den 40-jährigen Italiener Roland Fischnaller (215) nur zwei Punkte gefehlt. Der Russe Igor Sluef wurde Zweiter (214).

Aber nicht nur bei den Alpinboardern ging die Saison zu Ende, auch die Boardercrosser hatten am Wochenende ihr letztes Rennen. Karls UTW-Teamkollege Jakob Dusek, der beim Heimweltcup auf der Reiteralm schwer gestürzt war und wegen einer Gehirnerschütterung pausieren hatte müssen, feierte dabei im schweizerischen Veysonnaz sein Comeback.

Und der Herzogenburger brannte im Training hinter dem Italiener Sommariva (1:00,39 Minuten) und dem Vorarlberger Hämmerle (1:00,43) gleich die drittbeste Zeit (1:00,49) in den Schnee. „Dafür, dass ich in den vergangenen vier Wochen kaum etwas machen konnte, ist es heute schon wieder gut gelaufen“, meinte Dusek, einer der Jüngsten im ÖSV-Team, zufrieden. „Ich habe mich im Kurs sehr wohlgefühlt und gleich wieder mit den Schnellsten mitgehalten!“

Boardercrosser Jakob Dusek (l.) war in Topform, ehe in ein schlimmer Sturz beim Heimrennen auf der Reiteralm stoppte. Beim Comeback zum Saisonfinale lief es noch nicht ganz nach Wunsch. APA, APA

Beim Finale gab es keine Qualifikation, da nur die 32 besten Herren und 16 besten Damen der Weltcupwertungen startberechtigt waren. Vor dem Rennen führte Hämmerle die Zwischenwertung an und Dusek war als zweitbester Österreicher Zehnter. Eine Klassierung, die er trotz Ausfall eines Rennens für sich inne hatte. Als zweite Niederösterreicherin war Pia Zerkhold bei den Damen am Start.

Saisonfinale unter keinem guten Stern

Das letzte Rennen ist für die beiden NÖ-Crosser aber nicht nach Wunsch gelaufen. Dusek musste sich mit Rang 25 begnügen und den zweiten Platz in der Österreich-Reihung im Weltcup an Lukas Pachner (5.) abtreten. In der Weltcup-Endwertung landete Dusek, so wie auch Zerkhold, auf Platz 13.

„Hätte Dusek keine Verletzung hinnehmen müssen und an allen Rennen teilnehmen können, wäre er für Rang vier oder sogar Rang drei gut gewesen“, ist UTW-Boss Erik Wöll überzeugt. Hämmerle eroberte jedenfalls mit seinem Sieg in Veysonnaz die dritte Cross-Kristallkugel in Folge.