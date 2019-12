Auch mit seinen bereits 34 Jahren hat Benjamin Karl das Snowboarden noch nicht verlernt. Der vierfache Weltmeister, der mit seiner Familie nun in Osttirol lebt, hält nach wie vor dem Sportland NÖ und seinem Klub Trendsport Weichberger, dem er seit 24 Jahren angehört, die Treue.

Nachdem es am Samstag beim Parallelslalom (30.) nicht ganz nach Wunsch gelaufen war, zeigte der Oldie mit Rang drei im Parallelriesentorlauf beim ersten Weltcuprennen im russischen Bannoye seine Stärke.

„Mit dem Erreichen des Finales ist dann auch das Selbstvertrauen zurückgekommen. Da ist dann ein anderer ,Benji‘ am Start gestanden.“ Benjamin Karl

Überhaupt waren die Routiniers im Nationalteam am Wochenende die großen Gewinner. Am Samstag hatte sich der 38-jährige Promegger beim Parallelslalom sogar den Sieg geholt und am Sonntag gab es gleich zwei dritte Plätze durch Karl und die 46-jährige Claudia Riegler im Parallelriesentorlauf!

Karl, der als Qualifikations-16. gerade noch ins Finale eingezogen war, hielt im Duell um Rang drei den Bulgaren Radoslav Yankov in Schach. Diesmal hatte Promegger als Qualifikations-24. die Entscheidung der Top 16 verpasst, wie am Tag zuvor noch Karl.

Auch am Sonntag musste Karl um den Einzug unter die besten 16 bangen. Eine hundertstel Sekunde entschied letztlich zu seinen Gunsten gegenüber dem Russen Valery Kolegov. „Das war hauchdünn, aber die Soloruns sind nach wie vor meine Schwäche“, weiß Karl, woran er in den nächsten Wochen noch Feilen muss. Bei den Duellen erwies er sich aber einmal mehr als extrem nervenstark. Nach Siegen über den Südkoreaner Sangho Lee und den Italiener Aaron March gab es im Halbfinale gegen Roland Fischnaller eine Schrecksekunde, als er infolge eines gebrochenen Schuhs die Linie des Italieners kreuzte. „Das war knapp und hätte auch anders ausgehen können. Wir haben den Schuh dann noch soweit hinbekommen, dass ich das kleine Finale fahren konnte“, erzählt Karl.

„Nachdem ich gestern die Qualifikation fürs Finale verpasste, habe ich mit mir selbst gehadert. Zum Glück ist es sich heute für die Top 16 gerade noch ausgegangen, obwohl mir im zweiten Quali-Lauf ein Fehler unterlaufen ist. Aber mit dem Erreichen des Finales ist dann auch das Selbstvertrauen wieder zurückgekommen. Da ist dann ein ganz anderer ,Benji‘ am Start gestanden“, musste Karl selber lachen.

Der Parallel-Weltcup geht nun in Italien weiter. Am 14. Dezember in Cortina d’Ampezzo und am 19. Dezember in Carezza wird jeweils ein Parallelriesentorlauf gefahren.