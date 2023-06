Diamantenes Ehrenzeichen für Dusek

Beim Festabend von Ski Austria in der Messehalle Oberwart wurde die Verbandsehrenzeichen an verdiente Funktionäre vergeben und die erfolgreichsten Ski Austria Aktiven des Jahres 2022/23 geehrt. Zudem stand die Verabschiedung zahlreicher Sportgrößen, wie etwa der beiden Weltmeisterinnen Nicole Schmidhofer (Ski Alpin) und Andrea Limbacher (Skicross) auf dem Programm. Emotionaler Höhepunkt des Abends war das offizielle „Good Bye“ des dreifachen Olympiasiegers Matthias Mayer, der von der Ski-Austria-Familie mit Standing Ovations in die Sportler-Pension verabschiedet wurde. Aber auch der Frankenfelser Marc Digruber wurde nochmals vor den Vorhang geholt.

Bei den Auszeichnungen war der Herzogenburger Jakob Dusek unter den höchst Dekorierten. Der zweifache Boardercross-Weltmeister erhielt ebenso wie Anna Gasser, Fabian Obmann und Andreas Promegger die Diamantene Ehrennadel. Ebenso SkispringenEva Pinkelnig und der Nordische Kombinierer Johannes Lamparter.