Ein Topplatz fehlt Benjamin Karl heuer noch

Beim Weltcup-PSL der Parallelboarder in Bad Gastein konnte sich Benjamin Karl nicht aufs Stockerl drängen. Der 36-jährige Olympiasieger landete unmittelbar hinter dem um ein Jahr älteren Salzburger Andi Promegger im ewig jungen Duell nur am achten Endrang.

Trotzdem durfte sich der ÖSV über Erfolge freuen. Daniela Ulbing und Claudia Riegler sorgten bei den Damen für einen rot-weiß-roten Doppelsieg und einen dritten Podestplatz steuerte Alexander Payer bei, der sich bei den Herren erst im großen Finale dem Italiener Maurizio Bormolini beugen musste und starker Zweiter wurde. Im Duell um Platz drei zog Fabian Obmann gegen den Deutschen Stefan Baumeister um 0,13 Sekunden den Kürzeren und wurde als zweitbester Österreicher unter den 51 Startern aus 20 Nationen Vierter.

Erfreulich für das St. Pöltner Weichberger-Team war der Auftirtt von Youngster Joachim Gravogl. Der Türnitzer, der die Snowboardschule in Lilienfeld besuchte und jetzt in der Snowboard-Akademie in Schladming betreut wird, konnte als Vorläufer erstmals Weltcupluft schnuppern:

Snowboard Gravogl als Vorläufer beim Weltcup in Bad Gastein

Von Gastein reiste der „Weltcupzirkus“ gleich weiter in die Schweiz (Scuol), wo ein PGS zur Austragung gelangte. Aber nur Prommegger hat auch im dritten Weltcup-Parallelriesentorlauf dieser Saison den Sprung aufs Podest geschafft. Karl, der in der Startrunde den Schweizer Dario Caviezel besiegt hatte, zog im Viertelfinale gegen Felicetti um lediglich zwei Hundertstelsekunden den Kürzeren und wurde unmittelbar vor Payer als zweitbester Österreicher Fünfter.

Der Aufsteiger in den ÖSV-A-Kader, der St. Pöltner Dominik Burgstaller fehlte in der Ergebnisliste im ersten Weltcuprennen aber. „Ich habe mir leider einen hartnäckigen grippalen Infekt eingefangen und konnte aufgrund des Fiebers nicht starten“, bedauerte er.

Burgstallers nächster Start wird erst bei der Universiade vom 16 bis 23. Jänner in den USA erfolgen, denn auch auf einen Start beim Weltcup in Scuol verzichtete er. Bei der Universiade dabei sein werden auch die Österreicher Matthäus Pink und Sebastian Skoff. Burgstaller will dann im kanadischen Blue Mountain auch wieder in den Weltcup einsteigen.