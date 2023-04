Fünf Goldene für Trendsportler bei ÖM

Werbung

Von Bulgarien ging es für den Türnitzer Joachim Gravogl vom Union Trendsport-Weichberger-Team direkt nach Haus im Ennstal, wo am Samstag (PGS) und Sonntag (PSL) die Österreichische Staatsmeisterschaften der Alpinen zur Austragung gelangten. Es hatte sich schon abgezeichnet, dass Niederösterreich bei der Meisterschaft groß mitmischen würde, jedoch mit einer solchen Flut von Medaillen war dann doch nicht zu rechnen, zumal es wegen erkrankter Boarder im Weichberger-Team zu groben Ausfällen kam. Man durfte aber schon vor dem Start zum Riesentorlauf damit rechnen, dass es bei den Junioren zu einem Duell der vormaligen Schüler der Lilienfelder Kaderschmiede Gravogl und Hammerschmidt kommen wird, das schließlich zugunsten von Gravogel entschieden wurde. Der Türnitz, der wie sein älterer Konkurrent die Snowboard-Akademie in Schladming besucht, darf sich nun also erstmals österreichischer Juniorenmeister nennen.

Karl wird heuer einmal mehr unbelohnter Vierter

Auch in der Allgemeinen Klasse zeigte NÖ auf: Miriam Weis vom WSV-Pernitz-Unterberg musste sich nur knapp Sabine Schöffmann, der erfolgreichen Weltcupstarterin aus Kärntnerin, geschlagen geben und holte Silber. Einzig bei Olympiasieger Benjamin Karl wollte sich auch im letzten Saisonrennen kein Glücksgefühl einstellen. Einmal mehr musste er sich in dieser Saison mit dem undankbaren vierten Rang begnügen. Überraschungssieger im PGS wurde der mit Universiade-Gold ausgezeichnete Steirer Matthäus Pink, der Andreas Prommeger und Anton Juritz auf die Plätze zwei und drei verwies. Auch der St. Pöltner Alterskollege von Pink, Dominik Burgstaller, lieferte eine gute Leistung ab. Mit Rang sechs setzte er sich vor den Weltcup-Gesamtsieger Fabian Obmann aus Kärnten.

Bei den Mädchen in der Schülerinnenklasse I belegte UTW mit Selina Maria Fritz (1.), Eva Zauner (2.) und Nelly Wieser (3.) gleich alle Podestplätze und in der Schülerklasse II war Theresa Fuchs (USC Lilienfeld), so wie Simon Fritz bei den Schülern der Klasse II mit Silber erfolgreich. Alle Medaillenträger besuchen die Ausbildungsstätte in Lilienfeld und wurden bei der ÖM von Philipp Bichler betreut.

Meistertitel für Gravogl und Ring, zweimal siegte Selina Maria Fritz

Am Sonntag stand am Hauser Kaibling der Parallelslalom am Programm. Diesmal hatte bei den Junioren, der für einen Kärntner Verein startende Lion Hammerschmidt die Nase vorn und der Türnitzer Joachim Gravogl, wieder einmal der Jüngste im Feld, holte sich mit Silber seine zweite ÖM-Medaille vor David Bäck (OÖ). Im Altersduell der allgemeinen Klasse, Pink gegen Burgstaller, war erneut der Steirer erfolgreicher (Bronze), da der St. Pöltner nach einem Fahrfehler disqualifiziert wurde und somit aus der Wertung fiel. Es siegte der Kärntner Arvid Auner vor dem Steirer Sebastian Kislinger. Karl verzichtete wie auch Andreas Promegger auf einen PSL-Start. Gold und somit den Staatsmeistertitel bei den Damen holte sich Kärntens Martina Ankele vor ihrer Landsfrau Sabine Schöffmann und der Salzburgerin Claudia Riegler. Weis fuhr unter den 20 Slalom-Starterinnen auf Rang fünf.

NÖ Nachwuchs und Oldboy Ring überragend

So wie schon am Vortag waren die Schülerinnen und Schüler aus Niederösterreich auch im PSL-Bewerb eine Klasse für sich: Selina Maria Fritz war mit dem zweiten österreichischen Meistertitel erfolgreich. Diesmal gefolgt von Wieser und Zaune. Fuchs und Simon Fritz schafften wieder die Silbermedaille. Gerry Ring (56), der am Samstag knapp vor dem Ziel gestürzt war, zeigte als ältester Teilnehmer der Master-Klasse, dass er keineswegs zum alten Eisen gehört, und fuhr bei starker Konkurrenz vor einem Oberösterreicher und einem Kärntner zum österreichischen Meistertitel.

Mimi Spitzer gewinnt Kinderklasse der Crosser in Kühtai

Parallel zu den Alpin-Staatsmeisterschaften fanden die österreichischen Crossmeisterschaften der Schüler am Wochenende in Kühtai statt. Betreut von Julian Maschl gingen, nachdem Dustin Lenz, Niclas Jecel und Theodor Spitzer, alle medaillenverdächtigt, wegen Krankheit beziehungsweise Verletzung, wie schon bei den Bundesschulmeisterschaften, ausgefallen waren, nur drei Nachwuchskräfte aus dem UTW-Team in Tirol an den Start. In der Kinderklasse 10/11 weiblich wurde Mimi Spitzer österreichische Meisterin. Alwine Wurst, sie besucht nach der Ausbildung in Lilienfeld die Schule in Stams, brachte den Vizemeistertitel bei den Schülerinnen 14/15 nach Hause und musste sich nur Ilvy Paul (Turnerschaft Innsbruck) geschlagen geben. Ebenso holte sich Patrick Dvorak (Schüler 12/13) die Silbermedaille. Der Sieg ging an Ivan Vidmar, der aus der Snowboard-Schwerpunktschule in Nuzidars (Vorarlberg) stammt, jene Schule, die in der Vorwoche Bundessieger der Schulen wurde. Trainer Maschl, selbst ehemaliger Weltcupstarter, war mehr als zufrieden und freut sich nun noch auf die NASH-Tour, wo NÖ als stärkstes Team mit 16 Aktiven dabei sein wird.

„Die gute Zusammenarbeit zwischen dem Weichberger-Team, dem Sportland NÖ sowie dem NÖ Skiverband und den Schulen trägt Früchte und soll gemeinsam mit den Eltern der Nachwuchskräfte weiter ausgebaut werden“, ist UTW-Boss Erik Wöll überzeugt, dass der Snowboard-Sport im Sportland NÖ noch eine große Zukunft hat.