Goldregen für NÖ-Boarder in Kärnten

Die besten Nachwuchskräfte aus Niederösterreich wurden vom NÖ Skiverband am Wochenende zu den Österreichischen Meisterschaften der Alpinboarder (PGS/PSL) nach Kärnten entsandt. Betreut von Philipp Bichler lieferten die jungen Boarder von Union Trendsport Weichberger (UTW) und USC Lilienfeld auf der Gerlitzen sensationelle Ergebnisse.

Nach mehreren Jahren hatte sich auch der mehrfache NÖ Landesmeister und Diplomsportlehrer Gerry Ring (55) entschieden, wieder bei einer ÖM in der Masterklasse an den Start zu gehen. Als weitaus ältester Teilnehmer fuhr der Vorzeigesportler am Samstag mit Rang vier (PGS) knapp am Podest vorbei. Auch sein Klubkollege Manuel Dornhackl zeigte mit Platz sechs in der Masterklasse eine gute Leistung.

Mit vier Gold- und einer Silbermedaille zeigten die Jugendlichen aus dem NÖ Kader am Samstag, dass sie trotz aller Corona-Schwierigkeiten, welche die beiden letzten Jahre mit sich brachten, am richtigen Weg nach oben sind. Siege im PGS gab es für Nelly Wieser (Kinder 10/11 w), Simon Alexander Fritz (Kinder 10/11 m), Theresa Fuchs (Schüler 12/13 w), Laura Böhm (Schüler 14/15 w) und: 2. Laura Böhm Joachim Gravogl (Schüler 14/15 m).

Gerry Ring setzte am Sonntag alles auf eine Karte. Mit einem von Benjamin Karl geschenkten Board sollte es gelingen einen Spitzenplatz im Slalom zu erringen. Es kam anders als gewollt. Zu schnell unterwegs war bereits beim vierten Tor Endstation für den St. Pöltner. Manuel Dornhackl ist als bester Niederösterreicher auf Platz fünf zu finden.

Wieser und Fritz gewinnen nach RTL auch den Slalom

So wie schon am Vortag lieferten die Nachwuchskräfte wieder hervorragende Ergebnisse ab. Gewonnen haben aber „nur“ Wieser und Fritz. Böhm wurde ebenso Zweite wie Gravogl, der sich im Slalom Niklas Beck (OÖ) geschlagen geben musste. Olympiasieger Benjamin Karl, der sich seine ersten Staatsmeistertitel in beiden Alpinbewerben 2005 holte, verzichtete auf einen PGS-Start und der frischgebackene Bronzemedaillen-Gewinner Dominik Burgstaller ließ das Rennen wegen einer bevorstehenden Schulter-OP aus. Die Titel (PGS) bei der Staatsmeisterschaft Herren und Damen, die im Rahmen eines FIS-Rennens ausgefahren wurden, sicherten sich die beiden Salzburger Andreas Prommegger (41) und Claudia Riegler (48). Miriam Weis (WSV Ternitz-Unterberg) belegte Rang sechs.

Bei den PSL-Bewerben musste sich Karl den Kärntner Lokalmatadoren Alexander Payer und Arvid Auner geschlagen geben — Rang drei. Zehnter wurde Lion Hammerschmidt, der wie Miriam Weis, die bei den Damen siebente wurde, die SMS-Lilienfeld besucht hat und jetzt in der Sportakademie Schladming trainiert. Am 2. April steigt ab 14 Uhr der Empfang für Olympiasieger Benjamin Karl in Wilhelmsburg im Rahmen eines Volksfests am Hauptplatz.