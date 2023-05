Hintertux machte den Kehraus

Beim Tourfinale der 10. Zillertal „Välley Rälley“ auf dem Hitertuxer Gletscher, der größten internationalen „Freestyle-Party“ für Jugendliche, waren, betreut von Julian Maschl, mit Mimi und Theodor Spitzer, Lennox König und Benjamin Parich, vier Nachwuchskräfte aus dem Weichberger-Team dabei. Mit einer einzigartigen Kombination aus Freestyle-Coachings und international anerkannten Slopestyle-Wettbewerben, hat sich die Välley Rälley, bestehend aus vier Stationen, in der letzten Dekade als die führende Nachwuchstour junger Snowboarder in ganz Europa durchgesetzt. Wenn es auch diesmal nicht für Medaillenränge für NÖ reichte, konnten sich die St. Pöltner im internationalen Feld mit Teilnehmern aus elf Nationen als die besten Österreicher beweisen und dabei noch eine Menge an Erfahrungen sammeln. Der zweifache österreichische Schülermeister Lennox König schaffte in seiner Altersklasse unter 23 Startern aus zehn Nationen Rang sieben. Vor ihm landeten Starter aus der Ukraine, aus Tschechien, Belgien und Deutschland. Mimi Spitzer musste mit Platz neun zufrieden sein und ihr Bruder Theodor war unter den 27 Teilnehmern mit Rang sechs erfolgreich. Benjamin Parich fuhr auf Rang sieben. In der Gesamtwertung scheint König unter 62 Bewerbern auf Rang 15 auf und Parich auf Platz 36.

Die kommenden zwei Monate bis zu den Ferien will Julian Maschl nützen, um junge Talente in den Volksschulen der Region St. Pölten für den Snowboard-Sport zu begeistern und Erik Wöll in der Snowboardschule in Lilienfeld beim Sommer-Training unterstützen. Im kommenden Schuljahr werden elf Schüler in Lilienfeld die Schulbank drücken, darunter auch Mimi Spitzer, die ihrem Bruder nachfolgen wird und die bereits in der Volksschule für gute Platzierungen (ÖM Silber/Schülerklasse) sorgte.

Theresa Fuchs (USC Lilienfeld) setzt ihre Ausbildung in der Snowboard-Akademie in Schladming fort, wo sie auf die Niederösterreicher Laura Böhm und Joachim Gravogl treffen wird.