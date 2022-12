Karl macht gleich bei erstem Rennen WM-Startplatz klar

Werbung

Das lange Warten auf den Saisonstart hatte für die Alpin-Boarder endlich ein Ende! Nachdem die in der Vorwoche geplant gewesenen Rennen in Livigno (ITA) nicht stattfinden konnten und in den März 2023 verlegt wurden, beginnt nun die Jagd nach Weltcuppunkten. In Winterberg (Hochsauerland) standen am Samstag ein Mixed-Teambewerb und am Sonntag ein Parallelslalom auf dem Programm. Drei Damen und neun Herren aus Österreich, zwei davon aus NÖ, gingen an den Start.

Mit 37 Jahren präsentierte sich Benjamin Karl kein bisschen leise. Der erfolgreichste Sportler in der Geschichte des St. Pöltner Bezirks, startete am Wochenende in Winterberg (GER) in die neue Weltcup-Saison (PSL) mit zwei großen Zielen: Am Ende soll für den Olympiasieger eine Spitzenplatzierungen im Alpin-Weltcup stehen und zweiten peilt er am 19. Februar in Georgien seinen sechsten Weltmeistertitel an.

Karl, der in Wilhelmsburg aufgewachsen ist, holte seine bisherigen fünf Titel 2009 in Südkorea (PSL), 2011 in Spanien (PSL, PGS), 2013 in den USA (PSL) und 2021 in Slowenien (PSL).

Dominik Burgstaller (21) ist als Europacupsieger fix im Weltcup. Foto: GEPA pictures/Patrick Steiner

Karls junger Klubkollege im Trendsport-Weichberger-Team, Dominik Burgstaller (21) gibt sich bescheiden und will in erster Linie Erfahrung im Weltcup sammeln.

Dem St. Pöltner, der in Graz die Uni besucht, gelang es in der vergangenen Saison mit zwei Europacupsiegen und einem dritten Gesamtrang vom ÖSV-B-Kader in den A-Kader aufzusteigen und dadurch einen Fixplatz im Weltcup zu ergattern.

ÖSV-Boarder haben groß abgeräumt

In der Qualifikation der Herren (49 Starter aus 15 Nationen), die am Samstag gefahren wurde, siegte der Kärntner Alexander Payer vor Südkoreas Sangho Lee und Karl. Burgstaller durfte als jüngster Teilnehmer mit Rang 33 zufrieden sein. Bei den Finalläufen am Sonntag haben die ÖSV-Alpinboarder dann groß abgeräumt!

Payer ließ seiner Bestzeit in der Qualifikation ein überragendes Rennen folgen, bezwang im großen Finale den Slowenen Tim Mastnak und durfte sich über seinen zweiten Weltcup-Einzelsieg freuen. Erstmals stand der Kärntner im Dezember 2017 beim PGS in Cortina (ITA) auf der obersten Stufe des Siegespodests.

Im Duell um Rang drei behielt der Deutsche Stefan Baumeister gegen den Italiener Edwin Coratti die Oberhand. - Sabine Schöffmann erreichte durch Erfolge über die Schweizerin Ladina Jenny (+0,12 Sekunden), die Slowenin Gloria Kotnik (DNF) und Hochreiter (+0,39) das große Finale, in dem sie Zogg um 0,17 Sekunden das Nachsehen gab.

Mit Benjamin Karl (5.) und Matthäus Pink (7.) erreichten zwei weitere Österreicher das Viertelfinale, wobei der junge Pink mit Platz sieben sein bestes Weltcupergebnis holte. Arvid Auner (11.), Fabian Obmann (12.), Andreas Prommegger (14.) und Sebastian Kislinger (15.) komplettierten die mannschaftlich starke Vorstellung der ÖSV-Boarder.

Im Teambewerb schickte Österreich die Weltcupsieger der vergangenen Saison, Sabine Schöffmann und Alexander Payer, sowie Daniela Ulbing/Andreas Prommegger und Claudia Riegler/Arvid Auner ins Rennen.

Da aber bei den Damen keine österreichische Nachwuchsathletin in den Weltcup aufgestiegen ist, konnten nur drei österreichische Teams gestellt werden, Karl fehlte die Dame für den Bewerb. Ulbig, die bislang imme rmit Karl gestartet war, wurde erstmals mit Oldie Promegger (ein jahr älter als Karl) zusamengespannt. Der Sieg im Team-Bewerb ging an die Schweiz. Es folgten Prommegger/Ulbing vor Polens Duo und Auner/Riegler.

Nach Winterberg geht es zu den italienischen Klassikern in Carezza und Cortina (beide Rennen live im ORF) und Anfang Jänner zum Heimweltcup nach Bad Gastein. Dazu gibt es Rennen in Bansko (Bulgarien) und in Blue Mountain (Kanada). Danach wartet die WM in Bakuriani, wo erstmals auch im Teambewerb Medaillen vergeben werden. Und auch der März hat es mit vier Weltcup-Stationen noch richtig in sich.