Karl unterliegt bei der Neuauflage des WM-Finales

Der Weltcup-Auftakt der Parallelboarder (PGS) in Russland mit 54 Startern aus 17 Nationen ist für das ÖSV-Team der Herren alles andere als gut gelaufen. Im 16er-Finale scheint kein Österreicher auf. Der Salzburger Oldboy Andi Prommegger (41) versäumte knapp Rang 16. Gefolgt vom Kärntner Arvid Auner (20.) und dem 5-fachen Weltmeister Benjamin Karl auf Platz 24.

Das bedeutet aber immerhin, dass der Wilhelmsburger aus dem Weichbergerteam, wenn auch nicht ganz zufrieden, als drittbester Österreicher auf Olympiakurs ist. Denn pro Bewerb dürfen vier Österreicher im Februar in China an den Start gehen.

Besser lief es für das ÖSV-Damen-Team. Julia Dujmovits ist knapp an einem Podestplatz vorbeigeschrammt! NÖ ist bei den Damen zurzeit nicht vertreten. Chancen für die Zukunft werden Miriam Weis eingeräumt, die derzeit im Europacup unterwegs ist.

Bärenstarke Ösis beim nicht-olympischen PSL

Beim Parallelslalom am Sonntag lief es für Österreichs Herrenteam hervorragend. Vier, darunter auch Karl, fuhren ins 16er-Finale und Andi Prommegger, der am Vortag die Quali versäumte, holte sich seinen 20. Weltcupsieg.

Pech für Karl! Er musste sich auf dem schlechteren roten Kurs gleich in der Auftaktrunde mit dem Salzburger messen und sich hauchdünn geschlagen geben. Als viertbester Österreicher landete er daher nur auf Rang 12. Arvid Auner (K) darf sich über seinen zweiten Weltcup-Podestplatz freuen und Fabian Obmann (K) strahlt als vierter über sein bestes Weltcup-Ergebnis.

Bei den Damen landete die Qualifikationsschnellste Daniela Ulbing als beste Österreicherin unmittelbar vor Julia Dujmovits auf Rang fünf. Wermutstropfen: Der PSL steht bei den Olympischen Spielen in China nicht am Programm!

Weiter im PGS-Weltcup geht es bereits am 16. Dezember in Carezza (ITA) und gleich darauf in Cortina (18. 12.). Alle Rennen werden im ORF übertragen.