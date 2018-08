Katharina Neussner bereitet sich zielorientiert auf den kommenden Winter vor. Da die letzte Saison von Verletzungen geprägt war, die nur wenige Rennen ermöglichten, will die Wölblingerin dem ÖSV beweisen, dass die Einstufung in den B-Kader gerechtfertigt ist. Neu ausgestattet wird von Montag bis Freitag jede Woche hart trainiert.

„Am Montag beginnt die Trainingswoche immer im Heeressportzentrum in Linz, Mittwoch werde ich von Hannes und Sascha Posch in Traisen bei Fit4Motion betreut und die restlichen Tage erfülle ich meinen Trainingsplan im Leistungszentrum St. Pölten“, erzählt Neussner, die so auf rund zwölf Trainingseinheiten pro Woche kommt. Drei Wochen konzentriert sie sich dabei auf Koordination und Schnellkraft, während die vierte Woche mehr der Regeneration dient. Ihre Trainer bestätigen jedenfalls, dass Katharina auf einem guten Weg ist. „Sie wird jetzt im August voll fit ins Schneetraining einsteigen“, freut sich Sascha Posch.

Die Athletin von Union Trendsport Weichberger wiill sich heuer auf den Europacup konzentrieren, und wenn es keine Überschneidung gibt einige Weltcups bestreiten. Das erste Rennen findet im Pitztal Ende November statt, gefolgt vom Heimweltcup am 13. Dezember im Montafon.

„Ein Podiumsplatz im Europacup sollte möglich sein“, steckt sie sich hohe Ziele. Während Schwester Kristina, die verletzungsbedingt den Snowboardsport aufgegeben hat, bereits zwei Staatsmeistertitel errungen hat, steht für die Sportsoldatin Platz eins bei der ÖM ganz oben auf der To-do-Liste. „Wenn es gut läuft, ist aber auch eine Teilnahme bei der WM in den USA vom 31. Jänner bis 10. Februar nicht ausgeschlossen.

Für Neussners Klubkollege Dominik Burgstaller beginnt die Saison bereits am 5. September mit der Junioren-WM in Neuseeland.