NASH-Tour-Finale war Blau-Gelb

Bei der größten Nachwuchs-Veranstaltung von Ski Austria (früher ÖSV), den Snowboard-Sport betreffend, die am Wochenende in der Steiermark auf der Schladminger Planai stattfand, und zu der nur die erfolgreichsten Nachwuchskräfte aus allen Bundesländern eingeladen waren, konnte Niederösterreich groß aufzeigen.

Fuchs und König bestätigen ihr Ausnahmetalent

Theresa Fuchs (USC Lilienfeld) und Lennox König (Union Trendsport Weichberger) sicherten sich in der Klasse U 15 den Titel in der Gesamtwertung, bestehend aus Cross, Parallelslalom und Slopestyle. Die NÖ Schülermeisterin Fuchs erfuhr ihre Ausbildung vorrangig in der Snowboard-Schule Lilienfeld und wird ab dem kommenden Schuljahr die Snowboard-Akademie in Schladming besuchen. König, der ebenfalls aus der Lilienfelder „Snowboard-Werkstatt“ hervorgegangen ist, übersiedelte nach dem vierten Schuljahr is Sportgymnasium Stams.

Spitzer-Geschwister und Jecel ebenfalls top

Selina Fritz und Theodor Spitzer, beide ebenfalls aus dem Weichberger-Team kommend, waren mit Rang drei erfolgreich. Bei den Jüngsten der Klasse U 12 holten sich Mimi Spitzer mit ihren Medaillenrängen im Cross (3.), PSL (3.) und Slopestyle (2.)sowie Niklas Jecel, Erster im Parallelslalom und zweiter im Crossbewerb, jeweils Platz zwei in der Gesamtwertung. Beinahe wäre das Kunststück gelungen in beiden Altersklassen Gold für Niederösterreich zu holen.

Als letzte Snowboard-Veranstaltung finden am kommenden Wochenende die Slopestyle-Staatsmeisterschaften auf dem Kitzsteinhorn statt.