Ring schlägt im Legendenduell mit 50. Landestitel zurück

Werbung

Auf NÖ-Ebene wurden bislang die Landesmeister im Cross-Bewerb (Felix Powondra und bei den Alpinboardern im Parallelslalom (Walter Jecel) ermittelt. Bei den Freestylern holten sich im Slopestyle Theodor Spitzer und Alwine Wurst die Titel. Sie alle gehören dem „Weltmeisterklub“ Union Trendsport Weichberger (UTW) an. Theresa Fuchs (USC Lilienfeld) von der Kaderschmiede der MD SKI in Lilienfeld, sie gehört noch der Schülerklasse an, war gleich zweimal die Schnellste in den weiblichen Klassen (Cross und Alpin).

Wiederholung des Duells der Vorwoche

Am Samstag kam es nun zur Austragung des letzten verbliebene Bewerbs. Im Rahmen des Raiffeisen Eastcups in Lackenhof am Ötscher wurden auch die Landesmeister im Parallelriesentorlauf (PGS) gekürt. Schon im Vorfeld wurde eifrig diskutiert, wer diesmal die Nase vorne haben wird. Da die Jungasse vom UTW-Parallelteam, der St. Pöltner Dominik Burgstaller und der Türnitzer Joachim Gravogl, erneut wegen Auslandseinsätzen bei FIS- beziehungsweise Europacuprennen fehlten, wurden Ring und Jecel natürlich die besten Chancen eingeräumt. Und vor allem der immer ambitionierte Ring war nach seinem Ausfall letzte Woche höchst motiviert, seinen bereits 50. NÖ Landesmeistertitel zu fixieren.

„50 Landestitel sind ein Rekord für die Ewigkeit“

Die Bedingungen am Samstag waren dann leider mehr als schlecht. „Es herrschte fast so mieses Wetter wie bei den Weltmeisterschaften“, klagte der Snowboard-Landesreferent des LSV-NÖ und UTW-Boss Erik Wöll. Beinahe hätten die auftretenden Sturmböen zu einer Absage geführt. Eine eisige Piste meinte es mit den Startern, die mehrheitlich von Union Trendsport Weichberger gestellt wurden, alles andere als gut, so dass Boarder mit langjähriger Erfahrung und Routine gefragt waren. Und die haben nun einmal Ring und Jecel. Diesmal war es Ring, der mit 50,29 Sekunden eine klar bessere Zeit als Jecel (52,18) ins Ziel brachte und somit seinen Jubiläumstitel einsackte. „50 Titel sind eine so unglaubliche Zahl, ich glaube kaum, dass es je einen erfolgreicheren Sportler auf Landesebene in irgendeinem Sport jemals gab“, hat Wöll „grenzenlose Bewunderung“ für seinen „Buddy“ und Weggefährten seit Jugendtagen. „Das ist ein Rekord für die Ewigkeit!“

Niklas Jecel rettet mit Jugendtitel die Familienehre

Ein Jecel lachte aber trotz der Niederlage von Walter vom Siegespodest. Sohn Niklas, der die Snowboardschule in Lilienfeld besucht, „fährt in der Erfolgsspur seines Vaters“ (Wöll) und gewann die Jugendklasse. „Er hat die Famlienehre gerettet“, scherzte auch der stolze Papa.

Dusek-Freundin holt Bei Comeback gleich Paralleltitel

Hannah Kocher (UTW), die Freundin von Jakob Dusek, die auch gemeinsam mit Pia Zerkhold vor einigen Jahren die Snowboard-Akademie in Schladming besucht hat und mehrere Winter erfolgreich im Renngeschehen unterwegs war, feierte in Lackenhof nach einer Studienpause ihr Comeback und zeigte, dass sie nichts verlernt hat. Mit Rang eins fuhr Kocher, die es wegen des Studiums nach Linz verschlagen hat, weshalb auch Dusek seinen Wohnsitz zuletzt von Innsbruck in die Stahlstadt verlegt hat, stieg in der Damenklasse aufs oberste Treppchen.

Nachwuchs drängt bereits nach

Fast alle Medaillenträger der Schülerklassen haben berechtigte Chancen zum NASH-Tour-Finale nach Schladming (14. bis 16. April) eingeladen zu werden. ÖSV-Beobachter haben ihnen ein gutes Zeugnis ausgestellt. „Auch bei den österreichischen Schüler-Meisterschaften (26./27. März, Gerlitzen, PGS/PSL, Anm. d. Red.) könnte der ein oder andere von ihnen auf dem Stockerl stehen“, ist Erik Wöll überzeugt.