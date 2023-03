Trendsport Weichberger für weitere Erfolge gerüstet

Werbung

Die Teamarbeit zwischen dem Weltmeisterklub Union Trendsport Weichberger (UTW) und Reifen Radsport Weichberger wurde in der Vorwoche zwischen dem Geschäftsführer Matthias Leichtfried und Klubchef Erik Wöll mit Handschlag erneut bestätigt. Der Klub aus der Landeshauptstadt St. Pölten stellt das erfolgreichste Snowboard-Team Österreichs, in dem sich Weltklassesportler und junge Nachwuchskräften die Hand reichen und dem die Kooperation mit Schulen am Herzen liegt.

Der fünffache Weltmeister und Olympiasieger Benjamin Karl bei den Parallelboardern und der frisch gekürte Weltmeister Jakob Dusek bei den Boardercrossern sind beim UTW zu Hause. Das Unternehmen Weichberger ist mit 23 Niederlassungen in mehreren Bundesländern der größte private Reifenhändler Österreichs und gleichzeitig Anlaufstelle für den Erfolgsklub, der seine Tätigkeit auf ganz Österreich ausgedehnt hat.