Ulbing und Karl gewannen Mixed-Teambewerb in Piancavallo

Das Duo setzte sich im Finale gegen Nadya Ochner und Edwin Coratti aus dem italienischen Team durch. Sabine Schöffmann und Alexander Payer wurden nach einem Erfolg im kleinen Finale gegen Lucia Dalmasso/Marc Hofer (ITA) Dritte. Platz fünf gab es für Julia Dujmovits/Arvid Auner.

"Ich bin echt froh, so eine starke Partnerin wie Dani zu haben. Sie hat mich heute gerettet und zweimal einen Rückstand aufgeholt. Wir haben wieder einmal sehr gut zusammengearbeitet und eine perfekte Teamleistung gezeigt", sagte Karl. "Ich habe gut gefightet und bin von Lauf zu Lauf besser ins Fahren gekommen", erklärte Ulbing. Österreich geht mit einer Dreifachführung in den letzten Saisonbewerb am Sonntag in Berchtesgaden, Schöffmann/Payer (200) liegen vor Dujmovits/Auner (190) und Ulbing/Karl (155).