UTW-Boarder im Europacup

Ins 1400 Meter hoch gelegene Bergdorf Gargellen (Montafon) lud die FIS in der Vorwoche die Cross-Boarder zu einem Europacup-Lauf. Gleich drei Franzosen bildeten im ersten Rennen das Spitzenfeld. Es siegte der weltcuperfahrene Guillaume Herpin vor Achille Leleu. Vier UTW-Boarder bemühten sich mitzuhalten: Marco Dornhofer gelang dies als Zwölftem am besten. Felix Powondra belegte Rang 21, Lukas Schlatzer folgten auf den Rängen 23 beziehungsweise 24. Im zweiten Rennen hatte mit Niccolo Colturi ein Italiener die Nase vorne und Schlinger, der diese Woche mit Schlatzer bei der Junioren-WM startet, war mit Rang 12 der beste Niederösterreicher. Es folgten Schlatzer (19.), Powondra (24.) und Dornhofer (31.).

Dornhofer zog nach dem Wochenende eine durchwachsene Saisonbilanz. „Für mich ist der Europacup heuer definitiv nicht nach meinen Vorstellungen gelaufen, was etlichen Verletzungen und daraus resultierenden Startausfällen geschuldet ist. Auch die Leistung hat darunter natürlich gelitten“, klagt er. Dornhofer liegt zurzeit auf Platz 16. Es folgen Powondra (46.), Schlatzer (51.) und Schlinger (56.), die alle ebenfalls alles andere als eine verletzungsfreie Saison hatten.

Trainingslauf vor Junioren-WM für Schlinger und Schlatzer

Unmittelbar nach dem Europacup gab es am Freitag nur für die Junioren noch ein stark besetztes internationales Rennen in Gargellen. Der Australier Augus Jones siegte vor Benjamin Niel (FRA) und Felix Schwenker (GER). Der Vorarlberger Philipp Müller, gefolgt von Jakob Mateschitz (Kärnten), versäumte mit Rang vier knapp das Podium. Die Weichberger-Trendsportler Elias Schlinger und Lukas Schlatzer landeten auf den Rängen neun und elf. Top-10-Plätze streben die beiden auch am kommenden Wochenende bei den Jugend-Weltmeisterschaften an.

Dominik Burgstaller dominant in Kärnten

Die Alpin-Talente von Union Trendsport Weichberger waren am Wochenende erfolgreich im Einsatz. Dominik Burgstaller siegte am Samstag auf der Gerlitzen bei einem FIS-Rennen (PSL) vor Sangho Lee (KOR) und Naoki Kanematsu (JPN). Am Sonntag hatte der Koreaner Lee vor Burgstaller und Seung-Yeong Hong, einem weiteren Koreaner, die Nase vorne.

Auch in den Schülerklassen holten die Niederösterreicher beim Landescup und der Snowboard Austria Challenge zahlreiche Medaillen. So siegten in den Schülerklassen I am Samstag Selina und Simon Fritz, Eric Grubmayr belegte Rang drei. Theresa Fuchs (USC Lilienfeld) war in der Schülerinnenklasse II die schnellste.