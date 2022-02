Weichberger-Spiele in Annaberg

Über 74 Nennungnen durften sich die Veranstalter um Erik Wöll am Wochenende bei den NÖ Cross-Landesmeisterschaften in Annaberg, die im Rahmen des Raiffeisenclub-Eastcups ausgetragen wurden, freuen. In den vergangenen zwei Jahren waren die Titelkämpfe der Pandemie zum Opfer gefallen, um so spannender war der Ausgang heuer.

Parallel zur Meisterschaft des Skiverbandes wurde auch die Landesmeisterschaft der Sportunion NÖ ausgetragen.

Obwohl einige Sportler aus dem Weichberger-Team bei internationalen Bewerben an den Start gingen und Corona die mögliche Starterzahl zusätzlich dezimiert hatte, stellte Union Trendsport Weichberger (UTW) mit über 50 Teilnehmern das Hauptkontingent der Aktiven und bewies damit die erstklassige Nachwuchsarbeit. Stark vertreten waren auch die Sportmittelschulen aus St. Pölten, Lilienfeld und Böheimkirchen.

Union-Sportler dominierten die Titelkämpfe klar

Ausgenommen bei den Damen, wo mit Sabine Kessel (SC Türnitz) einmal mehr die beste Fahrerin war, gingen alle Titel an die Sportunion, in erster Linie natürlich an den Weichberger-Klub. Bei den Herren dominierten erwartungsgemäß die Europacupstarter.

Den NÖ Meistertitel sicherte sich der Böheimkirchner UTW-Fahrer Felix Powondra vor Elias Schlinger und Lukas Schlatzer. „Altmeister“ Gerry Ring (Jg. 1966) war auf Rang sechs unter 22 Startern die Nummer Eins in der Masterklasse.

Die Jüngsten Snowboarder der SMS St. Pölten (UTW), betreut vom Weltcup- und Olympia-Teilnehmer Jakob Dusek. Eric Grubmayr, Angelo Göber (vorne, v. l.), Fiona Walzl, Raphael Fischer und , Nino Helm. Foto: Foto Georg Furtmüller

„Ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals so spannende Finalläufe gegeben hat wie in diesem Jahr“, meinte Erik Wöll, der gemeinsam mit den Annaberger-Liftverantwortlichen für die Streckenführung verantwortlich zeichnete.

Die neuen Jugendlandesmeister heißen Christina Scharner und Florian Zauner (beide UTW). Theresa Fuchs (USC Lilienfeld) und Benjamin Parich (UTW) wurden NÖ Schülermeister. Der NÖ Skiverband durfte sich über eine gelungene und durch den USC Lilienfeld bestens organisierte Landesmeisterschaft freuen.

Dass mit Jakob Dusek (UTW), zwei Tage lang, also auch beim Training, ein Olympia-Teilnehmer anwesend war, der den Nachwuchskräften Tipps gab und als Betreuer fungierte, wertete die Veranstaltung wesentlich auf. Die Siegerehrung konnte im Beisein von Dusek sowie LSV-NÖ-Präsident Wolfgang Labenbacher und dem Vizepräsidenten der Sportunion NÖ, Gerhard Glinz, vorgenommen werden.