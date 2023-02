Karl schrammte an Bronze vorbei

Werbung

„Das darf doch nicht wahr sein“, jammerte Benjamin Karl im Ziel. Der Wilhelmsburger war sich schon sicher, dass er seine Medaillenausbeute bei Weltmeisterschaften weiter ausbauen wird können, führte er doch im kleinen Finale gegen seinen Teamkollegen Alexander Payer ganz klar.

„Ich hab ihn nicht mehr gehört, dachte mir, dass ihn die rote Piste wie so viele abgeworfen hat und nahm Tempo raus“, schildert Karl. „Doch plötzlich war Alex wieder da und im flachen Schlussteil konnte ich nicht mehr ausreichend beschleunigen, um ihn hinter mir zu halten“, ärgert sich der 37-Jährige über seinen Anfängerfehler. Am Ende fehlten Karl läppische fünf Hundertstel auf Bronze. Von elf Duellen gegen Karl hat der Kärntner nun bereits fünf gewonnen.

„In den Top 16 gibt es kein Ausruhen, es ist alles so eng.“

Trotz Bronze um den Hals fluchte auch Payer über die einer WM unwürdigen Verhältnisse. „Eine Medaille strahlt zwar immer, aber es ist schon bitter, wenn man sich das ganze Jahr akribisch vorbereitet und dann fährt man auf einer Kellerstiege in Georgien“, klagte er. Wie Karl hat auch der 33-Jährige seinen Semifinallauf am „unfahrbaren“ roten Kurs verloren und konnte beim großen Finale, das dann der Pole Oskar Kwiatkowski sensationell gegen den Schweizer Dario Caviezel gewann — natürlich am blauen Kurs — nur zusehen.

Karl, mit fünf Goldmedaillen, zweimal Silber und einmal Bronze der erfolgreichste Snowboarder der WM-Geschichte, nahm Rang vier gelassen und kündigte die Revanche im Parallelslalom an. „In den Top 16 gibt es kein Ausruhen, es ist alles so eng“, meinte er.

Auch Karls Dauerrivale Andreas Prommegger musste sich am ruppigen roten Kurs in Führung liegend im Viertelfinale verabschieden. Nach einem Fehler schied er gegen den späteren Vizeweltmeister Caviezel aus. „Ich bin 42 Jahre alt, aber auf diesem Kurs waren Löcher drinnen, das habe ich in meiner ganzen Karriere noch nirgends erlebt“, fragte der am Ende WM-Sechste nach dem Sinn dieses Rennens.

Neben der ersten Medaille für Payer gab es zum WM-Auftakt beim Parallelriesentorlauf auch noch Silber für die ÖSV-Damen. Daniela Ulbing musste sich im Finale knapp der Japanerin Tsubaki Miki geschlagen geben. Dabei strauchelte allerdings die Kärntnerin am blauen Kurs.

„Einen Lauf am roten Kurs zu gewinnen, wie das Miki und mir gegen Benji gelungen ist, war heute fast wie ein Lottosechser“, meinte Payer. „Aber Benji hat sich ein wenig verkalkuliert und ich war heute unten im Flachstück wirklich schnell, das liegt mir einfach!“

Am Dienstag gab‘s den Parallelslalom, am Mittwoch werden dann erstmals im Mixed-Team Medaillen vergeben. Ernst wird’s in Bakuriani auch für die Skicrosser. Tristan Takats (Böheimkirchen) und Johannes Aujesky (Göstling) haben am Freitag ihren WM-Auftritt.