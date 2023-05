Regenpause bricht Rhythmus der Pee Wees

Aufgrund der anstehenden Matura haben einige der erfahrenen Spielerinnen der Pee Wees auf einen Start beim Saisonstart schweren Herzens verzichtet. Diese Chance nutzten die vielen Jung-PeeWees, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Als Pitcherin begann Nora Cerveny und catchen sollte Hannah Zuser, die sich aber beim Aufwärmen eine Zerrung zuzog. So musste Nina Taurok einspringen, die trotz Maturastress die Reise mitmachte.

Neuling Straubinger scort ersten Punkt 2023 für St. Pöltnerinnen

Newcomerin Ida Straubinger konnte gleich in ihrem ersten Spiel den ersten Punkt machen und zeigte sich auch im weiteren Spielverlauf sehr nervenstark. Ihre guten Trainingsleistungen bestätigte dann auch Carina Wandl, die sich mit Cerveny als Pitcherin abwechselte. Aber obwohl den Pee Wees immer wieder gute Schläge gelangen, waren die Wanderers an diesem Tag wie erwartet klar zu stark. Die Truppe von Trainerin Sabine Siedler unterlag nach Mercy Rule 5:22.

Spiel gegen Kufstein auf Augenhöhe

Das zweite Spiel gegen die Valkyries verlief dann aber viel ausgeglichener. Im Pitcher Circle stand wieder Cerveny, die immer besser in Schwung kam und als Catcherin saß Karin Ratzinger hinter der Homeplate. Am Ende des ersten Innings durften sich die Pee Wees sogar über eine 10:7-Führung freuen. Die Führung wechselte dann hin und her. Ehe es zu einer längeren Regenunterbrechung kam, sind die Valkyries dann mit einem Punkt 13:12 vorne gelegen. „Die Pause hat unseren Spielerinnen etwas den Rhythmus gekostet und die Kufsteinerinnen haben sich neu sortiert“, schildert Helene Platte. Trotz weiterhin guter Schläge der Pee Wees, darunter sogar einem Triple von Amelie Widder, siegten die Tirolerinnen am Ende 22:18. „Trotzdem haben unsere Mädels viel positive Erfahrungen gesammelt und freuen sich auf die nächsten Spiele“, sagt Platte.

Am 14 Mai (11 Uhr) wird heuer erstmals daheim auf der Union-Sportanlage gespielt.