Am Sonntag hat der RC Arbö St. Pölten in Statzendorf wieder die Strobl-Classics ausgerichtet und mehr als 200 Teilnehmer waren über alle Klassen verteilt am Start. „Dass heuer die Masterskategorien als österreichische Meisterschaft ausgetragen wurden, lockte zahlreiche Topfahrer an“, war Gerald Havran vom Organisationsteam zufrieden.

Bei den Master 6 war der für Tulln startende Ganzendorfer Josef Schalk erfolgreich und bei den Master 5 konnte sich Gerhart Schäbinger von Stattersdorfer Kollar Cycling Team den Titel sichern. Die Sensation war aber Michael Holland von den Naturfreunden Wilhelmsburg. Er konnte sich auf der „knackigen“ 100-km-Strecke mit rund 1300 Höhenmetern und einem steilen Schlussanstieg nicht nur bei den Junioren durchsetzen, sondern markierte auch die Tagesbestzeit, war also deutlich schneller als Amateursieger Andreas Tiefenböck aus Zwettl.

„Vor allem in der Schlüsselstelle, einem kurzen, aber nicht zu unterschätzenden Anstieg gab es die rennentscheidenden Momente“

Nach anfänglichen, vergeblichen Attacken mehrerer Fahrer bildete sich zur Mitte des Rennens eine sechsköpfige Spitzengruppe mit Holland. „Vor allem in der Schlüsselstelle, einem kurzen, aber nicht zu unterschätzenden Anstieg gab es die rennentscheidenden Momente“, schildert der Youngster, wie er sich rund 20 Kilometer vor dem Ziel von der Spitzengruppe absetzen konnte, indem er eine sehr schnelle, aber auch mutige Attacke lancierte. Der Vorsprung wuchs auf 45 Sekunden an. „Ins Ziel konnte ich dann 13 Sekunden retten, und so einen Solo-Sieg einfahren“, freute er sich. Weiter geht es für Holland mit der international stark besetzten Oberösterreich-Rundfahrt der Junioren von 20. bis 22. Juni.

Hart war das Rennen in Statzendorf auch für Schalk. Nachdem er mit dem Amstettner Gugler aus der jüngeren Kategorie 4 bereits vom Feld weggekommen war, konnte sein härtester M-6-Gegner Hans Arzt wieder aufschließen. „Gugler hatte für seinen Teamkollegen abgestellt“, erzählt Schalk, der aber im Zielsprint um drei Sekunden vor Arzt blieb.