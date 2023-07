Drei Tage im Gatsch

Traditionell wurde das Spartan Race am ehemaligen Truppenübungsplatz in Völtendorf bereits am Freitag mit den Kinderläufen eröffnet. Da legten die Kids Streckenlängen von ein bis drei Kilometer zurück, natürlich mit altersgemäßen Hindernissen.

Am Samstag folgte dann das gewohnte Wettkampfprogramm aus Spartan Sprint und Spartan Super. Beim Sprint stellten sich die Athleten auf fünf Kilometern Streckenlänge 20 Hindernissen. Der Super-Bewerb war mit zehn Kilometern und 25 Hindernissen noch einmal eine Spur anspruchsvoller. Am Elite-Rennen nahmen insgesamt 30 Sportler teil. Schnellster Teilnehmer war der Tscheche Jakub Kolar, der nach 55:57 Minuten überlegen vor seinem Landsmann Jakub Vrbensky und dem Welser Michael Sauer triumphierte. Die Damenwertung führte die Deutsche Lena Weller vor der Rohrerin Stefanie Habeler und der Tschechin Denisa Razakova an. Das Sprint-Rennen gewannen unter den 1.429 Teilnehmern der Kroate Luka Horvat und die DeutscheMichaela Greibig.

Große Premiere für die Zähesten am Sonntag

Am Sonntag wurde dann noch die Premiere des Spartan Beast 21K gefeiert, einem 21 Kilometer langen Obstacle Race mit 25 Hindernissen. Bewerbe gab es für Elite-Läufer, Age-Group-Läufer, die Open-Klasse und auch für das Bundesheer. Zu den Elite-Bewerben traten, wie gewohnt auch zahlreiche Top-Profis aus dem Ausland an. In Summe waren beim Spartan Race 2023 über 5.000 Athleten am Start.

Über das große Teilnehmerfeld freute sich auch Cheforganisator Alex Hauch. „Der Drang nach Bewegung ist nach der Pandemie jetzt wieder bei allen voll da. Und bei unserem Rennen braucht man Kondition, Mut und Willen, das begeistert die Teilnehmer einfach.“ Als Hindernisse musste man etwa unter Stacheldraht durchkriechen, Sandsäcke schleppen, Kletterseile hochklettern, sich Stangen entlang handeln, gatschige Wassergräben überwinden, einen unhandlichen Speer werfen oder ganz zum Schluss noch über eine Feuerwand springen.