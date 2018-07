Die größte Hindernislaufserie der Welt wird im Mai 2019 auch in St. Pölten ausgetragen. „Es ist die Kombination aus Kraft, Ausdauer und Überwindung, die immer mehr Athletinnen und Athleten zur Teilnahme motiviert“, wusste Organisator Helge Lorenz am Donnerstag bei der Pressekonferenz im Sportzentrum NÖ. Das „Spartan Race“ ist die weltweit größte Hindernislauf- und Ausdauersport-Marke mit 200 Veranstaltungen in 35 Ländern.

Am 10. und 11. Mai 2019 stellen sich die Teilnehmer erstmals am ehemaligen Truppenübungsplatz St. Pölten und an der Traisen der Herausforderung „Spartan Race“. „Die Streckenführung lässt das Herz aller Hindernisläufer höherschlagen. Wald, Wiesen, Wasser – ein Ambiente, dass St. Pölten ein Alleinstellungsmerkmal verleiht. Anspruchsvoll, aber für alle Athleten schaffbar“, schwärmt der österreichische Hindernislauf-Spezialist David Herzog aus Neulengbach über die neue Strecke. „Spartaner müssen neben der körperlichen Beanspruchung auch kognitive Herausforderungen meistern.“

„Das Spartan Race St. Pölten spricht sowohl Einzelsportler als auch Teamsportler an. Teambuilding wird mit dem Slogan „Keiner wird zurückgelassen“ groß geschrieben – gemeinsam werden die Hindernisse bewältigt, und der gemeinsame Zieleinlauf verbindet ein Leben lang,“ weiß Helge Lorenz. „Das Spartan Race ist eine große Chance für die Stadt St. Pölten und den Tourismus. Wir werden der Mittelpunkt für die Spartaner und freuen uns, dass über 7000 Teilnehmer St. Pölten erleben und entdecken,“ freut sich Bürgermeister Matthias Stadler.