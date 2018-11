Hofmann, Maierhofer und Co. pfeifen für den guten Zweck .

​​​​​​​Gemäß dem Motto „Pfeif dir nix! Gemeinsam Berührungsängste abbauen!“ sind am 16. November zahlreiche bekannte Fußballpersönlichkeiten beim 2. Spielerpass-Cup, Österreichs größtem Hallenturnier für Special Needs Mannschaften, im Sport.Zentrum.NÖ in ungewohnter Rolle zu sehen.