Auch mit mittlerweile 68 Jahren lässt sich Alois Goiser von der jungen Konkurrenz nicht unterkriegen. Der TU-Professor für Hochfrequenztechnik mischt weiterhin in der Elite der Trapschützen mit, auch wenn der österreichische Verband ihn aufgrund seines Alters zu internationalen Meisterschaften nicht mehr nominieren will.

Schon bei den Olympischen Spielen 2012 wurde Goiser das Ticket aus Altersgründen verwehrt. Was ihn immer noch ärgert: „Der Start in London hätte mich zum ältesten Sportschützen bei Olympischen Spielen gemacht.“ Auch 2016 für Rio wollte es der „Ballistik-Professor“ nochmals wissen, doch er wurde aus dem Nationalteamkader gestrichen, obwohl er weiterhin mit Scherhaufer um Österreichs Einserposition ritterte.

Und Goiser befindet sich immer noch in überragender Form. Zuletzt hat er mit einer Sensation die Saison in Schattendorf beendet. Mit 98 von hundert Scheiben hat der St. Pöltner das beste Ergebnis in seiner ganzen sportlichen Karriere erzielt, bislang waren es 96 von hundert.

Auch ein Gewehrwechsel zu Ostern hat den Trapschützen nicht bremsen können. „Mein neues Perazzi MX8 lag gleich perfekt in der Hand, passt zu mir“, kann er mit dem Vorurteil, dass man mehrere Jahre braucht, ehe man ein neues Sportgerät gewöhnt ist, nicht nachvollziehen. „Daran habe ich nie geglaubt“, lacht er.

Bei zwölf Bewerben wurde Goiser heuer dreimal Erster, einmal Zweiter und einmal Dritter. Davon gingen zehn Bewerbe im näheren Ausland über die Bühne — Trnava (Sieg beim GP der Slowakei im Mai), Brünn (Tschechien), Dunakiliti (Ungarn) und Lonato (Italien). „Da ich mir die Starts selbst bezahlen muss, sind Reisen in die Ferne nicht drinnen“, klagt Goiser.

Bei einem zweiten Start in Trnava im September hat Goiser dann mit 118 Treffern von 125 Wurfscheiben seine beste internationale Leistung heuer erbracht. „Dies war auch das beste Ergebnis im Bewerb, doch im Finale musste ich mich Lokalmatador Marinov knapp geschlagen geben“, erzählt Goiser.