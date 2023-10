St. Pöltens Youngsters brennen auf Spitzenplatz

Nicht in Linz beginnt's sondern in Klosterneuburg. Dort starten die Luftpistolenschützen des HSV St. Pölten in die neue Bundesligasaison - mit großen Ambitionen. Rang fünf holten die Landeshauptstädter in ihrer Premierensaison. Und ähnlich weit oben möchte die HSV-Riege auch heuer landen. „Alles, was darüber hinaus geht, wäre eine Draufgabe“, sagt Fritz Fochler, der stellvertretende Oberschützenmeister.

Der HSV St. Pölten schickt die jüngste Truppe der Liga ins Rennen - mit einem Durchschnittsalter von nur 22 Jahren. Marcel Gattinger ist mit seinen 36 Lenzen schon der „Senior“ im Team, die erst 17-jährigen Zwillinge Simon und Timon Kretzl, die im Juniorenbereich auch international schon höchst erfolgreich abgeräumt haben, verstärken als „Gastschützen“ den HSV. Für den Feinschliff wird in den nächsten Tagen noch intensiv auf der Anlage in Völtendorf geprobt. Die optimalen Bedingungen nützt bisweilen auch Weltmeister Alexander Schmirl (Rabenstein) zum Training.

In den drei Bundesligarunden im Herbst, die noch regional ausgetragen werden („Ost“-Bewerb mit sieben Mannschaften) geht's für den HSV St. Pölten um die Ausgangsposition fürs Frühjahr. Dann treffen sämtliche Teams aus den regionalen Division - je nach ihrem Abschneiden im Herbst - in direkten K.O.-Duellen aufeinander.