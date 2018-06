Die NÖ-Sport- und Politprominenz gab sich am Donnerstag in St. Pölten die Klinke in die Hand. Kein Wunder, schließlich „gehört unser Sportzentrum.NÖ nach dem Umbau zu den modernsten Anlagen in Österreich“, unterstreicht Geschäftsführer Franz Stocher. Vom völlig neu gestalteten Eingangsbereich über das Gastronomie-Areal bis hin zur Boulderwand spielt das Sportzentrum nun alle Stückl‘n. „Die Investition unterstreicht unser Engagement für Sport und Bewegung“, ergänzt Landesrätin Petra Bohuslav.

Ein ganz besonderes Präsent machte Sport-Ikone Gunnar Prokop: Ab sofort ist die „Silberne“, die seine verstorbene Frau Liese 1968 bei den Olympischen Spielen in Mexiko geholt hat, im Sportzentrum.NÖ zu sehen. „Das ist für mich ein besonderer Moment“, zeigte sich Prokop bei der Enthüllung der Vitrine gerührt. Schließlich war die ganze Familie vor Ort, auch einstige Top-Athleten wie Eva Janko und Helmut Donner. Vom Sportzentrum gibt sich Prokop angetan: „Es zeigt sich, dass da ein großes Sportlerherz dahintersteckt.“