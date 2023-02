Pressler gewinnt Meeting in Budapest

Werbung

Mit Lena Pressler, Magdalena Lindner und Markus Fuchs starteten die drei St. Pöltner Topathleten bei internationalen Meetings in die Hallensaison 2023.

Das USTP-Aushängeschild Pressler präsentierte sich bei den Budapester Hallenmeisterschaften sehr stark und holte in einem internationalen Feld über 400 Meter den Sieg. Die 22-jährige St. Veiterin kam dabei in tollen 54,77 Sekunden bis auf drei Hundertstel an ihre 400-m-Bestleistung heran. Pressler, eigentlich 400-m-Hürden-Spezialistin, machte sich damit auch zur absoluten Favoritin bei den Hallenstaatsmeisterschaften im Februar in Linz.

Für die St. Pöltner Topsprinter Fuchs und Lindner geht es um die Qualifikation für die Hallen-EM in Istanbul. Beide machten bei den Meetings in Lyon beziehungsweise Bratislava über die 60 Meter einen wichtigen Schritt.

Fuchs, erst im Winter zur Union St. Pölten gewechselt, lief in Lyon sowohl im Vorlauf, als auch im Finale 6,74 Sekunden. „Eine zufriedenstellende Zeit“, meinte Fuchs, die im starken und ausgeglichenen Teilnehmerfeld den achten Rang einbrachte.

Lindner sprintete beim Elan Indoor in Bratislava bereits im Vorlauf in starken 7,36 Sekunden (Saisonbestleistung) ins Ziel. Mit dieser schnellsten Vorlaufzeit ging es dann ins Finale der besten Acht, in dem Leni dann in 7,42 am dritten Rang hinter einer Tschechin und einer Deutschen landete.