Generali Invaders starten in die Saison

Nachdem im Vorjahr der Griff nach dem Silverbowl-Sieg misslang, ließ man es heuer bei der Kick-off-Pressekonferenz im Raiffeisen-Corner ruhiger angehen. Das Vertrauen in die Neuzugänge, Coach Phillip Garcia und Quarterback Samuel Brisson ist zwar groß, trotzdem wagt der sportliche Leiter Mario Hörhager, der das Traineramt endgültig abgeben hat, und nun als sportlicher Leiter die Strukturen im Verein weiter verbessern will, keine vollmundigen Ankündigungen. Aber zumindest soll die Saison nicht schon wieder nach den vier Heimspielen des Grunddurchgangs vorbei sein.

Neuer Quarterback aus Kanada

Der in der Vorsaison nachträglich verpflichtete US-Quarterback, mit dem man die Play-off-Qualifikation nach einem katastrophalen Start in den ersten drei Spielen dann doch noch fast geschafft hätte, wurde wieder gegen einen arbeitsrechtlich leichter zu engagierenden Kanadier ersetzt. Als Schlüsselkraft kann man keinen aktiven Spieler auf Dauer bezahlen. Obwohl Obmann Michael Steiner seinen Verein hervorragend aufgestellt hat. Nicht nur ist Generali weiterhin als Namenssponsor mit „Edelfan“ Bernhard Steurer an Bord, auch die Raiffeisenbank hat finanziell aufgestockt und ist „stolz, bei diesem perfekt organisierten Verein dabei zu sein“, wie Helge Wöll für den Gastgeber bei der Pressekonferenz im Raiffeisen-Corner betont hat.

Mit Spaß und Diversität zu Erfolgen

Obmann Michael Steiner weiß um das Erfolgsgeheimnis: „Uns macht aus, dass wir uns als Invaders-Familie gegenseitig unterstützen und einheitliche Werte wie Spaß, Diversität und das Streben nach gemeinsamen Erfolgen im Mittelpunkt stehen.“ Und gemeinsam mit den Partnern und Sponsoren werde man sich auch weiterhin um gesellschaftliche Themen wie zum Beispiel Inklusion und Gesundheitsförderung kümmern, versichert Steiner.

Cheerleading als Sport anerkannt

Ein Verein mit einer Mitgliederzahl von rund 250 Aktiven, vor allem Jugendlichen, ist für Unternehmen natürlich sehr interessant als Partner. Gespielt wird nicht nur Tackle-Football, sondern im Nachwuchs auch Flag-Football und das Cheerleading nimmt breiten Raum ein. Und gerade im Nachwuchs und Cheerleading ist der Verein auch extrem erfolgreich. Das Cheerleading-Team konnte im Vorjahr bei zwei Meisterschaften jeweils zwei erste Plätze belegen und hatte einige Einsätze bei verschiedenen Events wie Game Days, Musikvideo-Drehs und Schulworkshops. Heuer wurde sogar auf drei Cheer-Teams aufgestockt. Die nächste Möglichkeit, Medaillen nach Hause zu holen, gibt es am 13. Mai bei der Landesmeisterschaft im Sportzentrum NÖ. „Seit dem 7. März ist Cheerleading in Österreich von der Bundessportorganisation als Sportart anerkannt, was uns ein viel besseres Standing gibt“, freut sich Madeleine Gloimüller, die sportliche Leiterin Cheerleading und Obmann-Stellvertreterin.

Am Samstag erfolgt Kick-off zur Meisterschaft

Mit Football in der Division 1 geht es in der St. Georgner „Gruam“ gleich mit einem Doppelschlag los. Bereits am Samstag (16 Uhr) empfängt man die Dragons 2 und am 1. April dann den neuen Wiener Fusionsklub Red Tigers, dessen Spielstärke schwer einzuschätzen ist. Aber in St. Pölten hat Coach Garcia bei einem Trainingslager in Schielleiten Zeit gefunden, sein Team einzustellen. Man darf gespannt sein, ob Sam Brisson gleich die jungen St. Pöltner Receiver findet. Für seine Fans hat der Verein in diesem Jahr die Invaders Family-Card mit besonderen Vorteilen eingeführt, wie zum Beispiel einem eigenen Familienbereich, einem exklusiven Shirt und frühzeitigen Informationen für die Mitglieder.

Matchtage sind Familienevents

Nach den beiden Auftaktspielen der Kampfmannschaft findet am 22. April einen spektakulären U-11-Flag-Game-Day mit Teams aus ganz Österreich statt. Es wird bei jedem dieser Spiele das ganze Invaders-Paket für die Fans geboten. „Diese Tage sind immer große Familientage, bei denen groß und klein gemeinsam die Kampfmannschaft sowie die Cheerleader an der Sideline anfeuern und sich an kühlen Getränken und heißen Burgern erfreuen“, sagt Steiner.

Firmenchallenge und Generali-Day als besondere Saisonhighlights

Auch abseits der sportlichen Programmpunkte gibt es weitere Highlights im kommenden Jahr. Erstmalig findet ein Kinder- und Jugendferiencamp vom 30. August bis zum 1. September statt. Am 8. September gibt es zudem die Invaders-Ball-Firmenchallenge zu der man sich in Kürze anmelden kann. Weitere Heimspieltermine der Kampfmannschaft sind der 20. Mai und der 24. Juni, jeweils ab 16 Uhr. Letzterer wird mit dem Generali Day wieder ein besonders großes Fest. Davor gibt es an dem Tag auch ein U16-Qualifikationsspiel und somit einen ganzen Tag voller Football und natürlich Cheerleading.