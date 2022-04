St. Pölten gleicht spektakulär aus

Werbung

1:1! Nach der Niederlage in der Steiermark gelang den Niederösterreichern am Donnerstagabend die richtige Antwort.

Dabei erwischte der SKN einen mäßigen Start: 0:7 nach zwei Minuten. Die erste Führung gelang ausgerechnet am Ende des Viertels: 19:17. Mit dem gleichen Resultat endete auch der zweite Abschnitt. Die Gastgeber führten zur Pause mit plus vier und das obwohl nach dem erfolgreichen Eröffnungsdreier durch Jagsch die folgenden zwölf Würfe aus der Distanz ihr Ziel verfehlten.

Mandic wieder bester Werfer

Die Entscheidung fiel nach dem Seitenwechsel. St. Pölten startete richtig stark, in nicht einmal drei Minuten gelangen zwölf Punkte. Davon erzielte Mandic, der ein richtiger Antreiber und wie in Spiel eins bester SKN-Scorer war, acht. Sein Team führte dadurch zweistellig (50:38) und Graz verlor die Nerven, kassierte zwei technische Fouls. Der beste Punktesammler der Liga, Haynes, musste schon in Minute 24 mit vier Fouls auf die Bank. Kapitän Jagsch machte seinen Job famos. Das Pendel bei den guten Referees schlug im Gegensatz zu Spiel eins zu Gunsten der Wölfe aus.

Lewis: 13 Punkte im dritten Viertel

Es schlug die Stunde von Lewis, der jeden seiner 13 Punkte im dritten Viertel markierte. St. Pölten zog auf plus 19 davon (62:43), Graz kam jedoch mit einem 10:0-Lauf heran. Lewis setzte den Hoffnungen der Steirer mit einem immens wichtigen Dreier am Ende des Viertels aber ein Ende.

Im letzten Abschnitt ließen die Wölfe nichts mehr anbrennen und brachten den ersten Play-off-Heimsieg der SKN-Geschichte in trockene Tücher. Der Vater des Sieges war Ferguson, der die zahlreich erschienenen und lautstarken Fans mit insgesamt sechs Dunks verzückte. Der US-Amerikaner lieferte mit 16 Punkten und zwölf Rebounds ein Double-Double. Die nötige Power brachte aber auch der zweite SKN-Center, Mbemba (zehn Punkte), aufs Spielfeld.

Tolle Atmosphäre im Sportzentrum

So war auch ihr Head Coach Andreas Worenz voll des Lobes: "Wir waren inside dominant und aggressiv in der Defense. Das war der Unterschied." In Richtung Fans: "Es war eine supergeile Stimmung in der Halle."

Schon am Samstag steigt Spiel drei in Graz. Mit der großen Möglichkeit, einen angeschlagenen Gegner mit kurzer Bank noch mehr zu verwunden. "Am liebsten würde ich schon morgen spielen", ist Worenz heiß.

SKN ST. PÖLTEN BASKETBALL - UBSC GRAZ 87:75 (19:17, 38:34, 67:55). - SKN: Mandic 17, Ferguson 16, Lewis 13, Kaltenbrunner 11, Alanen 11, Mbemba 10, Djukic 4, Jagsch 3, Böck 2, Angerbauer, Wonisch, Dockner.