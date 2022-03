Basketball-Legende Orekhov hilft: „Die Menschen tun mir leid“

Werbung

Das Handy klingelt im Minutentakt bei Serguei Orekhov in seinem Haus in Klein-Pöchlarn. Die St. Pöltner Basketball-Legende zog 2017 in die Gemeinde an der Donau. Und dort hilft der gebürtige Ukrainer nun Tag und Nacht den Landsleuten seines Geburtslands.

Eine Woche, nachdem Russland den Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet hatte, nahm Orekhov die ersten Flüchtlinge auf: drei Frauen und zwei Kinder aus Kiew und Luzk. „Ich kannte sie noch aus meiner Zeit in der Ukraine“, schildert Orekhov, der in Poltawa, etwa 150 Kilometer südwestlich von Charkiw, geboren wurde und seit den 1990ern österreichischer Staatsbürger ist.

„Ich will nicht über Politik reden. Es tut mir nur leid für die Menschen.“

Als ihm ein Freund vom Einmarsch schrieb, hielt er es erst „für einen Schmäh“. Als dann klar war, dass Russland tatsächlich angegriffen hatte, war Orekhov „geschockt“: „Ich will nicht über Politik reden. Es tut mir nur leid für die Menschen.“

Orekhov hat bereits für 20 ukrainische Flüchtlinge ein temporäres Zuhause in der Region gefunden.

Er „managt“ aber viel mehr: vom Übersetzen und Dolmetschen im Alltag und bei Behördenwegen über das Besorgen von Kleidung oder einer Waschmaschine bis zu Medikamenten. „Zum Beispiel hat mich eine Frau, die nun auch in Klein-Pöchlarn wohnt, angerufen, dass sie unbedingt Medikamente braucht, weil ihr Kind Feuchtblattern hat“, gibt Orekhov einen Einblick.

Nach Telefonaten mit Ärzten konnte er helfen. Außerdem hat er zusammen mit dem Wiener Basketballverband eine Spendenaktion ins Leben gerufen und mithilfe des Sportinternats in St. Pölten gibt es nun Platz für 20 ukrainische Jugendliche.