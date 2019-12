Anlässlich des Jubiläums wurde am Donnerstagabend vor dem U-20-Spiel der Okanagan Hockey Academy gegen ihrer Innsbrucker Alterskollegen in der U-20-Bundesliga groß gefeiert.

Zehn Jahr ist es nun schon her, dass die kanadische Eishockeyinstitution Okanagan Hockey Group (gegründet 1963 in British Columbia) die damals noch recht neue, aber fast leer stehende Trainingseishalle im St. Pöltner Sportzentrum NÖ (damals noch Landessportschule) in Beschlag genommen und damit aus dem Dornröschenschlaf erweckt hat.

Die wichtigsten Akteure, welche die erste internationale Eishockeyschule dieser Art auf europäischem Boden möglich gemacht haben, wurden auch vor den Vorhang geholt. Für alle erfolgreichen Abgänger der Akademie war Nationalteamspieler und EBEL-Profi in Linz, Moritz Matzka, anwesend. Außerdem schauten auch Albert Krammer und Stefan Hrdina in ihren alten Schule vorbei. Sie standen in der allerersten U-16-Meistermannschaft der Okanagan Hockey Academy (OHA) und Elias „Eli“ Vorlicek holte mit den jetzigen Profis von Lustenau als Akademie-Direktor und Coach gleich mit seinem ersten Jahrgang den österreichischen Meistertitel - vor all den großen Namen wie KAC, Villach, Salzburg oder den Capitals! „Und Vorlicek ist auch in seiner elften Saison immer noch der versierteste Talentescout unserer Akademie“, betonte Markus Houben. Zusammen mit OHA-PR-Chef und Tennislegende Alex Antonitsch ehrte der OHA-Managmentdirektor die Okanagan-Legende Vorlicek für dessen Verdienste ebenso wie Schuldirektorin Gabriele Schletz, Heimdirektor Manfred Kurz, Sportzentrum-NÖ-Manager Franz Stocher und den österreichischen Eishockeypräsidenten Gernot Mittendorfer mit Namenstrikots der OHA. Nicht anwesend sein konnte Sportlandesrätin Petra Bohuslav. Sie war am Wechsel mit dem Auto hängen geblieben, meldete sich aber per Telefon, um zu gratulieren.

Für zehn tolle Jahre in St. Pölten bedankte sich auch Andy Oakes, der kanadische Präsident der Okanagan Hockey Group, der extra aus British Columbia angereist war. Für ihn ist das ganze Projekt immer noch am wachsen. „Am liebsten würden wir sofort auch mit einer Frauenmannschaft hier in St. Pölten starten, allerdings sind wir derzeit infrastrukturell mit nur einer Eisfläche am Limit angekommen. Aber wir wollen und können hier in St. Pölten definitiv noch größer werden“, versprach er und setzt auf die weiterhin tolle Zusammenarbeit mit allen im Sportland NÖ. „Wir haben so viele Talente hier bereits ausgebildet, das trifft auf den Sport zu, aber auch im späteren beruflichen Werdegang“, freut er sich über erfolgreiche Entrepreneurs bis Doktoren, die alle die St. Pöltner Akademie absolviert haben. „Für uns steht der Sport nicht allein im Vordergrund, sondern auch die persönlichen und soziale Entwicklung der Schüler während ihrer Zeit an unserer Akademie!“

Mehr zu den letzten zehn Jahren der Okanagan Hockey Academy in St. Pölten lesen Sie in ihrer nächsten NÖN, Ausgabe 51/2019.