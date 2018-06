Für Radsportbegeisterte, die die besondere Herausforderung lieben, hat sich der Radmarathon mit Start und Ziel im St. Pöltner Regierungsviertel seit Jahren als Fixpunkt etabliert. Heuer wird der Marathon so hart wie nie – dank der neuen Streckenführung der „Extremvariante“.

Mit 165 Kilometern müssen die Sportler heuer um sieben Kilometer weit strampeln als noch im Vorjahr. Ein „Bonus“, der den Aktiven alles abverlangen wird. 2728 Höhenmeter gilt’s nach sanftem Beginn (mit neutralisiertem Feld bis Völtendorf) zu bewältigen.

Über die Klassiker Wetterlucke und Luft geht es Richtung Kirchberg an der Pielach. Danach führt die Strecke nach Schwarzenbach und über Annaberg und Wastl am Wald zurück nach Kirchberg. Der Startschuss erfolgt am Sonntag um 9.10 Uhr.

Eine Besonderheit im Rahmen des Radmarathons: Das Ladies Race, das sich in den vergangenen Jahren gesteigerter Beliebtheit erfreut. Die Frauen müssen 80 Kilometer mit insgesamt 1110 Höhenmetern hinter sich bringen. Ein Abstecher über das Plambacheck, wird den Teilnehmerinnen nochmal alles abverlangen. Dort ist auch bei Kilometer 56 die zweite Labestation eingerichtet. Die gleiche Strecke wartet auf jene Radsportler, die den „Classic-Bewerb“ in Angriff nehmen.

Freilich ist auch für die kleinsten Sportler gesorgt. Der Kids Run bietet einen 500 Meter langen Rundkurs durch‘s Regierungsviertel. Die Teilnahme für die Kids ist gratis. Gestartet wird um 10 Uhr.