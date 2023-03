Boarder-Talente als Filmakteure

Werbung

Stams ist Österreichs erfolgreichstes Elite-Internat für Wintersport, in dem jedes Jahr aufs Neue junge Talente von Olympia träumen. Der Weg dorthin ist lang und risikoreich, physisch, wie mental. Wer hat die Kraft und das Durchhaltevermögen? Ein Jahr hinter die Kulissen von Stams, einem Ort voller Hoffnungen und Rückschläge, blickt der Film „Stams“.

Das neue Meisterwerk von Dokumentarfilmer Bernhard Braunstein feierte seine Weltpremiere im Februar bei der Berlinale und wurde am Sonntag auch im Cinema Paradiso gezeigt. Drei der Protagonisten des Films waren bei der Premiere anwesend, nämlich die beiden aktuellen Stamsschüler Elias Schlinger und Paulina Powondra sowie der Böheimkirchner Felix Powondra, der bereits vor zwei Jahren in der Talenteschmiede maturiert hat, aber im Film noch mehrmals auftaucht. Auch eine Gehirnerschütterung, die sich das Boarderass beim letztwöchigen Training auf der Reiteralm zugezogen hat, konnte ihn nicht davon abhalten, an der anschließenden Podiumsdiskussion teilzunehmen. „Da ich jetzt zwei Wochen Startverbot erhalten habe, ist die Saison für mich ohnehin vorbei“, klagte er. Schwester Paulina hat im Herbst ihre Skikarriere beendet, wird heuer aber trotzdem noch in Stams maturieren. „Jetzt genieße ich das freie Boarden wieder“, sagt sie. Aber in Stams könne man ohne Probleme mit dem Sport auch aufhören, den Druck unbedingt weitermachen zu müssen, gäbe es nicht.

Stams unterstreicht das Risiko im Risikosport

Beim St. Pöltner Schlinger geht es nach einerzweimonatigen Verletzungspause jetzt im März endlich weiter mit dem Rennprogramm. „Europacup-Bewerbe stehen jetzt noch in der Schweiz und Österreich an und Ende März folgt erst mein Saisonhighlight, die Junioren-WM.“ Für die Powondra ohnehin schon um ein Jahr zu alt wäre, Verletzung hin oder her. Dass sowohl Powondra als auch Schlinger heuer vor allem bislang von Verletzungen berichten mussten und weniger von Erfolgen, passt zum Hauptmotiv von Braunsteins Film. Disziplin, Perfektion und ob man Schultern gleich wieder einrenken soll, das lernt man am Skigymnasium Stams. Die Betrachtung über den Umgang mit dem eigenen Körper rückt ins Zentrum. Von einer Diskussion im Unterricht, ob wir einen Körper haben oder ein Körper sind, zu Gesprächen über ausgerenkte Schultern, geschwollene Knöchel, gerissene Kreuzbänder, „Stams“ unterstreicht das Risiko im Wort Risikosportart.

Stets präsent, am augenscheinlichsten durch Krücken und geschiente Gliedmaßen, ist die Gefahr, die in diesem Schulalltag lauert. Eine Einführung in die hohe Kunst des Kreuzbandflickens, demonstriert vom Fachmann samt Bohrmaschine an einem Kunstknie unter Assistenz unsicher lächelnder Schülerinnen ist der vielleicht bleibendste Eindruck der 97 Filmminuten.

Dass es keine Spaß in Stams gäbe, bestreitet Felix Powondra vehement

Für Felix Powondra, selbst Artztsohn, waren diese Unterrichtseinheiten aber sogar die Wichtigsten. Er ist dankbar, eine gewisse Abgeklärtheit mitbekommen zu haben, aber uch im „Ernstfall“ die Abläufe genau zu kennen. Und dass am renommierten Skigymnasium im Schüleralltag wenig Platz sei für alles, was sonst ein Teenagerleben prägt, bestreitet er vehement. In einer Filmszene betätigt sich Felix selbst als DJ in einem Klub, seine Leidenschaft. Ein ältere Kollege, der sogar Musik produziert, hat ihn in Stams „angefixt“. Die ruhige, nüchterne und unkommentierte Dokumentarform Braunsteins rückt aber Müßiggang, Flausen und Unsinn der Schüler nie ins Zentrum. Powondra bestätigt zudem, dass die Boarder und Freestyler schon mehr Freiräume hätten, als die Skifahrer und Skispringer. „Aus irgendeinem Grund herrscht bei denen mehr Druck!“

Nicht wenige der durchs Bild laufenden Schülerinnen und Schüler sind nach Verletzungen mit Krücken unterwegs oder haben Schienen an den Beinen. Auch die Physiotherapie ist steter Begleiter. Andererseits reicht ein Blick in die Sportnachrichten, um zu sehen, wohin der Weg auch führen kann. Der aktuelle rot-weiß-rote Star der Nordischen Kombination, Johannes Lamparter, ist in Braunsteins Film ebenfalls kurz zu sehen.

Siege, Niederlagen und sonstige Sporthighlights klammert der Film aus

„Stams“ klammert aber die ganz klassischen Sportmomente aus. Der umjubelte Triumph, die tränenreiche Niederlage oder die motivierende Trainingsmontage sind hier nicht zu finden. Braunstein liefert neues Material, das hilft, die Welt des Winterleistungssport zu begreifen. Zu wissen, dass hartes Training zu einer Ausbildung als potenzieller Leistungssportler dazugehört, ist was Anderes, als zu sehen, wie ein Schüler einen anderen huckepack einen steilen Weg neben einer Skischanze rauf trägt und oben mit hochrotem Kopf nach Luft schnappt. Die Arbeit am eigenen Körper kennt eben keine Pause.

Leistungssport wird hinterfragt, nicht abgelehnt

An Biss mangelt es den Nachwuchssportlern nicht. Auch Pauline Powondra, die dem Spitzensport abgeschworen hat, hält trotzdem fest, dass sie ohne den Sport nicht sie selbst wäre. Der Preis, der für diesen Ehrgeiz zu zahlen ist, kann aber oft durchaus hoch sein.„Stams“ ist kein Film, der das Internat und das System Leistungssport radikal ablehnt. Aber er hinterfragt und zweifelt am Bergidyll und eröffnet in der Genauigkeit seiner Beobachtungen eine Perspektive, die Beachtung verdient.