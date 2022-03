Das Wiedersehen machte den SKN-Basketballern keine Freude

Werbung

Auch das vierte Saisonduell gegen den BC Vienna in eigener Halle brachte für den SKN keinen Erfolg.

Dass die Trauben gegen den souveränen Tabellenführer hoch hängen, war klar. Dass sie am Samstag allerdings in unerschwinglichen Höhen zu finden waren, war ernüchternd und erschreckend zugleich. „Sie waren von der ersten Sekunde an besser, das muss man neidlos anerkennen“, fand SKN-Head Coach Andreas Worenz.

Nach Fehlstart folgte Schadensbegrenzung

Sein Team traf in den ersten 13 Minuten nur dreimal aus dem Spiel, machte unterm Strich nur neun Punkte. Dafür lief die Angriffsmaschinerie der Gäste auf Hochtouren. Nach 30 Minuten lagen die Gäste schon mit 37 Punkten vorne, ein 16:0-Lauf in Schlussviertel bedeutete Schadensbegrenzung für die Gastgeber.

„Sie haben cleverer gespielt, haben auch einen besseren Rhythmus als wir“, blickte Worenz bei seinem Team auf das erst zweite Spiel nach 20 Tagen Pause. Die Wiener hingegen waren erst am Mittwoch im Europacup im Einsatz gewesen. Ob des Kaders war die Doppelbelastung kein Thema.

„Sie haben hochprozentig getroffen und waren eine Klasse stärker als wir“, weiß Worenz mit einem Schmunzeln: „Ein Vorteil. Im Viertelfinale können wir nicht auf sie treffen.“

Viertelfinale: Südburgenland oder Steiermark

Der Gegner wird Oberwart, Kapfenberg oder Graz heißen. Apropos: Gegen die Burgenländer geht es am Samstag, zuvor muss der SKN noch zu den Bulls. Worenz: „Ein schweres Programm. Aber kein Spiel in den Top sechs ist einfach.“

Am Samstag behielten im direkten Duell die Steirer die Oberhand. Das letzte Spiel im Grunddurchgang gewann der SKN in Kapfenberg. „Für den Kopf gut, weil wir mit positiven Gedanken ins Spiel gehen.“ In Oberwart erwartet Worenz ein „toughes Spiel.“

Die Platzierungsrunde ist jedenfalls das Aufwärmprogramm für die Playoffs, nicht Fisch und auch nicht Fleisch. „Die Zwischenrunde ist ein heikles Thema. Es ist eine schwierige Phase für uns“, weiß Worenz, der mit seinem Team mit der Qualifikation das erste Saisonziel schon erreicht hat. „Da fällt ein Stein vom Herzen.“