Zwei Neue für St. Pöltens Basketballer

Der SKN St. Pölten hat noch zwei neue Spieler an Bord geholt. Nebojsa Dukic ist eine Verstärkung unter dem Korb. Der 34-jährige, gebürtige Serbe mit ungarischem Pass misst 2,06 Meter und spielte in den letzten Jahren in Ungarn, Portugal, Frankreich und der Slowakei.

Benan Ersek ist der Cousin vom Nationalteamspieler Erol Ersek. Foto: Foto SKN Basketball

Zusätzlich wurde mit Benan Ersek ein österreichischer Guard gewonnen. Der 22-Jährige, dessen Cousin im österreichischen Nationalteam spielt, war während der letzten vier Jahre im Collegeteam der University of Colorado engagiert.

Ersek kommt aus einer echten Basketballfamilie. Neben seinem Cousin waren schon Vater und Onkel erfolgreich aktiv.