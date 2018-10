Die „Austrian Country- und Western Dance Championships“ sind das größte und derzeit einzige internationale Turnier seiner Art in Österreich. Bis 2017 wurde es im Kursalon von Bad Vöslau ausgetragen, aufgrund der jährlich steigenden Teilnehmerzahlen war das Platzangebot aber nicht mehr ausreichend und daher sind die Organisatoren vom Fachverband für Country- und Westerntanz (ACWDA) ins renovierte Sportzentrum NÖ übersiedelt. Großes Platzangebot, sehr gute Verkehrsanbindung und bessere Unterbringungsmöglichkeiten der Teilnehmer waren dafür ausschlaggebend.

Nach Auskunft der Organisatoren gab es auch von allen Teilnehmern, insbesondere aus dem Ausland, ein großes Lob und Begeisterung für den neuen Standort. Insgesamt sind knapp 150 Teilnehmer aus neun Nationen in diversen Klassen gemeldet gewesen.

„Es war eine sehr schöne und gelungene Veranstaltung in St. Pölten, die auch in den kommenden Jahren hier sicher gut aufgehoben ist“, freute sich Claudia Till von den Lucky Liners aus St. Pölten, die sich in der Klasse weiblich Diamond bei den Einzeltänzerinnen den Sieg sichern konnte. Das „Heimturnier“ bleibt ihr auch 2019 erhalten.

Für weitere Siege der Lucky Liners sorgten Doris Schwam in der Klasse Gold Novice und Sonja Schöndorfer (Diamond Novice). Als Vertreter der Stadt St. Pölten war Sportreferent Thomas Kainz vor Ort und Landesrätin Petra Bohuslav sah die internationalen Tänzer der höchsten Division.