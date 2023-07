Tennis „Blitzfinals“ der dominanten Favoriten beim TC Harland

Statdrätin Gabriele Vavra und TCH-Obmann Dietmar Sedletzky gratulieren Siegerin Anna-Lena Ebster (r.), aber auch der geschlagenen Finalistin Nadja Ramskogler. Die Linzerin hat ebenso wie ihr Bruder das Turnier in Harland schon gewonnen und ist imme rgern gesehener Gast in Harland. Foto: Claus Stumpfer

B islang waren das 22. Walter-Lirsch-Gedenkturnier presented by Sparkasse NÖ und die 11. Ladies Open presented by Sonneschutz Praschl ja eher durch Marathonspiele gekennzeichnet. Am Finaltag war dann aber alles anders. Sowohl das Herren- als auch das Damenfinale brachte recht einseitige Partien. Speziell bei den Herren schoss Hans-Peter Kaufmann (Nr. 4) den mit einer Wildcard ins Endspiel eingezogenen Jan Neuburger-Higby vom Feld. Bei den Damen sieht das Resultat mit 6:1, 6:1 für die Topgesetzte Anna Ebster vielleicht klarer aus, als das Spiel gegen Nadja Ramskogler (Nr. 2) tatsächlich war.