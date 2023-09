Bundesliga Final Four: TC Harland ist Vizestaatsmeister!

Beim erstmaligen Einzug ins Final Four durften sich Harlands Herren gegen den TC Schwaz am samstägigen Semifinaltag berechtigte Hoffnungen auf den Einzug ins Endspiel am Sonntag machen. Allerdings hatten sicher auch die Tiroler dasselbe im Sinn, als sie nach Mauthausen gereist sind. Von einer 50:50-Chance sprach auch Harlands Obmann Dietmar Sedletzky vor dem Spiel. Und es wurde die erwartet spannende Begegnung, bei der sich die St. Pöltner Vorstädter auf einen stimmgewaltigen rund 35-köpfigen Anhang verlassen konnten. Die Tennisfans sorgten für Daviscup-Stimmung in Mauthausen. „Und der Funke ist tatsächlich auf die Mannschaft übergesprungen“, sieht Sedletzky auch einen nicht geringen Anteil am Erfolg bei den Zuschauern.

2:1-Führung nach den Doppelpartien

Begonnen wurde wie in der Bundesliga seit heuer üblich mit den Doppeln: Das Zweier mit dem Deutschen Louis Wessels und Lukas Jastraunig, aber auch das Dreier mit Tobi Wirlend und Pauli Holzinger, legten gleich so richtig los, holten sich jeweils den ersten Satz mit 6:0 beziehungsweise 6:2. Das Einser mit dem slowakischen Legionär Jozef Kovalik und Markus Sedletzky verliert den ersten Satz mit vielen Noad-Games etwas unglücklich und liegt im zweiten Satz mit Break hinten. Wirlend/Holzinger bleiben konzentriert und holen sich zur Erleichterung aller im Harlander Lager auch Satz zwei mit 6:4. Im Zweier-Doppel reißt aber leider der Faden! Satz zwei geht mit 6:4 an die Tiroler und auch das Matchtiebreak wird Beute der Schwazer. Zeitgleich schaffen Kovalik/Sedletzky das Rebreak und holen sich den zweiten Satz und dann auch das Matchtiebreak. Die so wichtige und erträumte 2:1-Führung nach den Doppeln ist somit geschafft. Und das, obwohl die Harlander wieder auf ihre Nummer drei Jonas Gundacker verzichten mussten. Nachdem er im Frühjahr am Pfefferschen Drüsenfieber laboriert hatte, und nur ein Spiel bestreiten konnte, war er im Final Four nicht einsatzberechtigt.

Kovalik dreht Einserpartie

Zunächst spielen das Einser-, Dreier und Fünfereinzel. Kovalik erwischt gegen Österreichs Daviscupper Dennis Novak keinen guten Start. Er verliert den ersten Satz, was für die Harlander Fans aber nur Ansporn ist. Mit lauter, aber sportlich fairer Anfeuerung, bringen sie im zweiten Satz „ihren“ Slowaken auf Kurs. Kovalik kämpft sich zurück, gewinnt Satz zwei mit 6:4 und auch das Matchtiebreak mit 10:3. „Das ist kein Tag für schwache Nerven“, stöhnte „Don Didi“ Sedletzky, der zu diesem Zeitpunkt bereits mit Jastraunig, nach dessem glatten 6:3, 6:1-Erfolg, im Schatten saß.

Holzinger macht Sack zu

Das Dreiermatch mit Sohnemann Markus Sedletzky wird dann so richtig zum Nägelkauen. Der erste Satz geht mit vielen Breaks im Tiebreak 7:5 an Schwaz, den zweiten Durchgang holt sich Sedletzky mit 6:4. Das ausgeglichene Matchtiebreak geht etwas unglücklich mit 10:8 an den Tiroler. Zur Erleichterung der Harlander Fans führt zu diesem Zeitpunkt Pauli Holzinger aber bereits mit 6:0 und nur 20 Minuten später fixiert er mit dem fünften Punkt den Finaleinzug. Die Partien von Wessels und Wirlend werden bei 6:4, 2:0 beziehungsweise 6:4 jeweils für die Harlander zwecks Kräfteschonung für das nächsttägige Endspiel abgebrochen. Somit gab es „nur“ einen 5:4-Sieg, obwohl ein 7:2 wohl das wahrscheinliche Resultat gewesen wäre. Eine Machtdemonstration der Harlander, die zu diesem Zeitpunkt bereits als Vizestaatsmeister feststehen! „Und von mehr zu träumen, ist angesichts des Finalgegners einfach nicht realistisch“, war Don Didi klar, dass man - egal wer der Gegner wird - sowohl gegen Irdning als auch Mauthausen nichts zu bestellen haben wird. Denn das parallel abgehaltene Semifinale war hochkarätigst. Und es endete mit 5:4 für die Gäste aus der Steiermark.

Irdning ist eine Klasse für sich

Das Finale nahm dann am Sonntag auch den befürchtet glatten Verlauf. ATV Irdning, besetzt mit den Top-Spielern Österreichs, siegte 6:0. „Aber unsere Burschen haben es ihnen so schwer wie möglich gemacht“, lobt Sedletzky. Erneut waren die stimmkräftigen Fans zur Stelle. Und speziell die drei Doppel sind alles andere als Einbahnstraßentennis. „Ein Genuss für alle Tennisinteressierten, auch wenn alle drei Partien an Irdning gegangen sind“, findet Dietmar Sedletzky. Das Einser, wieder mit Kovalik/Sedletzky, kann die wenigen Chancen gegen das Spitzendoppel Novak/Moraing nicht nutzen. Das Zweier, mit Wessels/Jastraunig, unterliegt trotz tollem Einsatz gegen Misolic/Miedler (ATP Nr. 35) ebenfalls in zwei Sätzen. Und Holzinger/Wirlend zeigen ihr bestes Tennis gegen Gojowczyk/Jürgen Melzer, schaffen das Rebreak im zweiten Satz zum 4:4, unterliegen dann aber doch knapp mit 4:6, 5:7. Danach wird noch das Einser zwischen Kovalik und Novak äußerst spannend: Der erste Satz geht mit 6:3 an Novak, der zweite mit ebenfalls 6:3 an den Slowaken in Diensten Harlands. Es folgt ein episches Matchtiebreak – nach 5:7 führt Kovalik 8:7 bei eigenem Aufschlag, unterliegt aber trotzdem 10:8! Sedletzky kämpft daneben gegen die ehemalige Nr. 39 der Welt, Peter Gojowczyk aus Deutschland, aufopferungsvoll, verliert Satz eins unglücklich mit 5:7. Die Entscheidung im zweiten Satz bringt dann ein Break zum 1:2, dass knapp 20 Minuten dauert! Zeitgleich unterliegt Jastraunig glatt gegen Gerald Melzer. Die drei anderen Einzel werden nicht mehr gespielt.

Stolz und Freude bei Harland über Vizestaatsmeistertitel

Trotz der Niederlage genießen die Harlander sichtlich die Siegerehrung mit der Ehrung zum Vizestaatsmeistertitel. Ein Verlierer ist an diesem Tag nicht auszumachen, man sieht nur zufriedene Gesichter bei den sonntägigen Finalteilnehmern. Und auch Don Didis Brust ist zurecht stolz geschwellt: „Unsere Mannschaft hat als Underdog der Bundesliga auch den Ausfall von Gundacker bravourös weggesteckt“, freut er sich und gratuliert seinen Burschen. „Ihr seid ein tolles Team, das nicht nur sportlich beeindruckt. Und nochmals ein großes Dankeschön an alle mitgereisten Fans, ihr wart einfach Spitze!“