Tennis Bundesliga Final-Four: TC Harland trifft auf Schwaz

Der Deutsche Louis Wessels hat für das Final Four am 9. und 10. September den Harlandern bereits fix zugesagt. Wer gegen Schwaz auf Eins spielt, entscheidet sich kurzfristig: Der Slowake Kovalik oder doch Wessels Landsmann Masur? Foto: Claus Stumpfer

D as Bundesliga-Final-Four am 9. September wurde an Mauthausen vergeben. Der TC Harland trifft dabei ab 11 Uhr auf Schwaz und die Gastgeber empfangen Irdning. Das große Finale steigt dann tags darauf. Und gegen Schwaz scheint auch für Harland alles möglich zu sein.

Mit dem Erreichen des „Final-Four“ steht schon jetzt der größte Erfolg für den TC Harland fest. Doch letzte Woche hatten die St. Pöltner Vorstädter auch noch Losglück. Das Glücksengerl wollte es so, dass die beiden Titeltopfavoriten Mauthausen, das auch das Veranstaltungsrecht zugesprochen und damit den Vorzug vor Tulln bekam, das wie schon im Vorjahr das Final Four ausrichten wollte, bereits im Semifinale aufeinandertreffen. Somit wird einer der beiden Außenseiter am Sonntag das Finale spielen. Selbst der stets vorsichtige TC-Harland-Obmann Dietmar Sedletzky sieht eine 50:50-Chance. „Die Tiroler sind zwar auf den hinteren Setzplätzen auch sehr stark, aber die Chance lebt sicher auch für uns“, wird er mit allem was möglich ist, nach Mauthausen anreisen. Ob auf Eins der Slowake Jozef Kovalik oder doch der Deutsche Daniel Masur spielen werden, steht noch nicht endgültig fest. „Aber einer von den beiden wird es machen“, sagt Sedletzky. Fix ist auf zwei bereits der zweite Deutsche im Team, Louis Wessels, der den Harlandern als Neuzugang im Grunddurchgang heuer so viel Grund zum Jubeln gab.