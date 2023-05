Bundesliga startet für Harland mit Schlüsselspiel

Den ersten großen Aufreger gab es bei den Bundesligaklubs aber schon lange vor dem Saisonstart. ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer hat entschieden, dass heuer erstmals die Doppelpartien in den Bundesligabegegnungen vor den Einzeln zu spielen sind. Der Vorschlag wurde von den betroffenen Klubs zwar mit 7:2-Stimmen (bei einigen Enthaltungen) abgelehnt, doch Melzer beharrte auf seinem Vorschlag und seine Stimme ist beim ÖTV derzeit Gesetz. Also wird nun tatsächlich am Samstag in der ersten Bundesligarunde um elf Uhr von allen mit den Doppelpartien begonnen. In Harland ist Obmann Dietmar Sedletzky von der Neuerung nicht begeistert. „Es macht außer in den US-Colleges eigentlich niemand auf der Welt“, hätte er die Beibehaltung der 80-Prozent-Regel bevorzugt. Die besagte, dass mindestens 80 Prozent der Doppelpartien von einem Klub in einer Saison stattfinden müssen. „Wir hatten nie so viele Doppelabsagen wie erlaubt gewesen wäre, aber wenn alles entschieden ist, macht es halt irgendwann schon Sinn, auf die Doppel zu verzichten“, findet Sedletzky. Und vor allem den Legionären würde die neue Regleung bei uns nur schwer zu vermitteln sein. Schließlich würden einige nur Einzel spielen und dann abreisen wollen. Jetzt müssen sie bis zum Schluss ausharren, egal wie es steht.

Deutsche Welle bei den Legionären hält in Harland an

Bei seinen Legionären schwimmt Obmann Dietmar Sedletzky übrigens auch heuer weiter auf der deutschen Welle, die er im Vorjahr mit seinem TC Harland so richtig einzuschlagen begonnen hat. Daniel Masur ist auch heuer seine erklärte Nummer eins, die bei den meisten Spielen zum Einsatz kommen soll. Dahinter stehen neben Tim Stodder nun aber zwei weitere Deutsche parat.

Wessels hat in München Masur besiegt

Der 24-jährige Louis Wessels ist aktuell Nummer 289 der Welt und hat heuer beim ATP-Turnier von München Masur in drei Sätzen bezwungen. Für Sedletzky ist der 2,01-m-Mann vor allem eine Alternative für Masur, so wie auch Jozef Kovalik als bewährte Kraft weiterhin den Harlandern helfen soll. So ist der Slowake Kovalik gleich zum Auftakt gegen Steyr eine heiße Aktie, was allerdings vom Turnierverlauf in Rom abhängen wird. „Aber gegen Steyr wollen wir in Bestbesetzung spielen, weil dass der Gegner auf Augenhöhe in unserer Gruppe B ist“, sieht Sedletzky sein Team gegen den Rest des Felds als Außenseiter. „Ein Sieg zum Start wäre daher einmal eine kleine Beruhigung“, gesteht er.

Rühl kommt direkt aus dem College in den USA

Der zweite Deutsche hinter Masur oder Kovalik soll im Idealfall Tim Rühl werden. Auf ihn stieß Sedletzky, weil er gegen dessen Vater bei einem Seniorenturnier auf Zypern gespielt hat. „Wir haben dann geplaudert und er hat mir gesagt, dass sein Sohn gerade das College in den USA fertig gemacht hat und gern in Österreich spielen würde. Danach ging alles recht schnell“, lacht Sedletzky. Auch Rühl ist 24 Jahre alt und zumindest die nächsten zwei Jahre will sich der Tiengener ausschließlich auf Tennis konzentrieren. In Deutschland spielt er in der 2. Bundesliga für seinen Stammverein TC Wolfsberg-Pforzheim. Da er zuletzt nur College-Tennis gespielt hat, hat er keine Punkte und durfte mit Erlaubnis des ÖTV umgereiht werden.

Jüngerer Bruder von Wirlend als Tomic-Ersatz

Abgesehen von den Legionären gab es auch bei den Inländern große Änderungen. David Tomic wurde vom Nachbarverein TSG St. Pölten für die Landesliga abgeworben. Für ihn konnte Tobias Wirlend, jüngerer Bruder von Dominik, der vor zwei Jahren für den TCH eine große Mannschaftsstütze war, auf der Fünfer-Position gewonnen werden.

Neuzugang Gundacker ist als bester Inländer designierte Nummer Drei

Als designierte Nummer drei ist aber Jonas Gundacker vorgesehen. Der 20-Jährige hat letzten Sommer das Walter-Lirsch-Gednkturnier des TC Harland bei dessen 21. Auflage gewonnen und war auch schon mit Waidhofen auf der Harlander Anlage als Bundesligagegner. Für Sedletzky war er seither absoluter Wunschspieler und entsprechend hat er früh die Fühler nach ihm ausgestreckt. Und Gundacker war von Anfang interessiert. Schon letzten Sommer meinte er: „Mit 30 Minuten Fahrzeit von Amstetten auf den Harlander Platz bin ich ja schneller als nach Waidhofen!“

Sedletzky, Jastraunig und Holzinger sind hinten gesetzt

Auf vier sollte dann Lokalmatador Markus Sedletzky seinen Fixplatz haben, Fitness vorausgesetzt. Und um den sechsen Platz rittern sich „Dauerbrenner“ Lukas Jastraunig sowie Paul Holzinger. Letzterer war im Vorjahr als junger Zahnarzt beruflich sehr eingespannt, soll aber heuer wieder voll fit am Platz stehen. Ausfälle sollte es aber eher nicht geben, denn als nächstes hat „Don Didi“ mit Maxi Faber bereits ein erst 17-j#hriges Eigengewächs gereiht.

Die stärken Gegner sind bei Harland in der Gruppe B

Bei den Gegnern sind die Veränderungen ebenfalls gravierend. Bei Hartberg werden wohl fix David Pichler und Riccardo Bellotti auf Eins und Zwei auflaufen, dazu gibt es einen weiteren Legionär. Zu den ohnehin schon starken Radstädtern gesellte sich noch Maximilan Neuchrist auf Eins und zur Legionärsarmee kommen die starken Österreicher Alex Erler, Gabriel Schmidt und Andreas Haider-Maurer. Beim ersten Gegner Steyr sind Philip Bachmaier und die Traxler-Brüder zu erwähnen.

Flutlicht wird in Harland gerade errichtet

Beim TC Harland gibt es auch noch infrastrukturell eine Neuerung, die allerdings für die Meisterschaft nicht relevant ist. Es wird gerade eine Flutlichtanlage für zwei Plätze mit 280 Lux installiert, die natürlich verbesserte Trainingsmöglichkeiten für alle Kampfmannschaftsspieler aber auch die Mitglieder bieten wird. „Außerdem sind wir dann beim Lirsch-Gedenkturnier flexibler bei den Spielterminen“, sagt Sedletzky.