Tennis Körbler-Double beim Tennis-Meister-Tour-Auftakt

Lesezeit: 2 Min Claus Stumpfer

Julia Körbler vom TC Pottenbrunn gewann mit ihrem Partner, dem Frankenfelser TC-Obmann Simon Prack, das Mixeddoppel und mit Jasmin Kirisits auch das Damendoppel zum Auftakt der Tennis Meister Tour 2023 in Hainfeld. Foto: TMT

113 Nennungen sorgten in Hainfeld für einen Gölsentaler Rekord im Rahmen der Tennis-Meistertour (TMT). Aufgrund des Regens wurden die 3. Voralpen Open bereits am Mittwoch gestartet und am Donnerstag sowie Freitag im Tenniszentrum Pielachtal ausgetragen. Der TC Hainfeld konnte sich aber über drei Tage Spitzentennis auf der eigenen Anlage freuen. Für die TMT war es nach der erfolgreichsten Wintersaison der Geschichte (über 1.000 Nennungen) der perfekte Start in die fünfte Saison. Die Sieger konnten sich über TMT-Gutscheine und Squeezer im Gesamtwert von über 500 Euro freuen.