Linsbichler mit seinem Team bestätigt

In seinem Rückblick zeigte sich der Obmann besonders stolz auf die zwei Bundesligateams des Kreises Mitte, den TC Harland bei den Herren und den TC Eschenau bei den Damen 45+. Der einzige Wermutstropfen: Die Damen daus dem Lilienfelder Bezirk zogen sich aus der Bundesliga heuer zurück, obwohl sie den Klassenerhalt auch in der Vorsaison eigentlich geschafft hatten. „Trotzdem Gratulation zu vielen erfolgreichen Jahren in der höchsten Spielklasse“, zollte Linsbichler dem Team Respekt.

Im Anschluss fand die Ehrungen für die Kreismeister statt, wobei besonders Sabrina Sonnleitner vom TC Ollersbach geehrt wurde. Die Lebensgefährtin von Bruno Mangl konnte sich in der Vorsaison den Kreismeistertitel im Einzel und im Doppel sichern.

Die Kreismeisterschaftssaison 2023 beginnt bereits am 7. Mai. Besonders bei den Herren in der Kreisliga A wird es spannend. Sowohl der TC Maria Anzbach mit dem ehemaligen Bresnik-Schützling Lukas Gruber als auch der TC Ollersbach mit Lokalhero Bruno Mangl wollen den Titel und in die Landesliga aufsteigen.

Auch im Meisterschaftsablauf gibt es kleine Änderungen. Die Damen beginnen am Samstag nun bereits um 13 Uhr und nicht erst um 14 Uhr. In allen Seniorenklassen wird der dritte Satz nicht mehr ausgespielt sondern in einem Championsteabreak entschieden. Und neben der Mannschaftsmeisterschaft wird es weiterhin auch den Kreiscup geben. Stefan Wiesberger vom TC Ollersbach stellte den Teamcup vor, der im Juli und August ausgetragen wird.