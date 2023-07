Lirsch-Gedenkturnier/Ladies Open: Nightsession war der Hit

Sieben 3-Satz-Matches und davon gleich das erste um 9 Uhr in der Früh, das auf Platz vier genau vier Stunden dauern sollte, wirbelten den engen Zeitplan auf den schön herausgeputzten Plätzen des TC Harland ordentlich durcheinander. Erfeulich: Der großartige Sport, der geboten wurde, lockte bei der 22. Auflage des Walter-Lirsch-Gedenkturniers presented by Sparkasse NÖ und den 11. Ladies Open presented by Sonnenschutz Praschl schon bei den Achtelfinalspielen trotz großer Hitze rekordverdächtig viele Tennisfans auf die Anlage. „Vor allem die Marathonpartien wussten zu begeistern, aber vor allem das Spiel von Djekic gegen Keller hat an meinen Nerven gezerrt, weil der Platz nicht und nicht frei wurde“, lacht Dietmar Sedletzky. Am Ende setzte sich die Mödlingerin Kasandra Leonie Djekic gegen die Pötzleinsdorferin aber erwartungsgemäß mit 6:2, 6:7, 7:5 durch.

In ganz vielen knappen Begegnungen blieb die große Überraschung aus. Die Traisnerin Jasmin Perina, die für „Die Wachauer“ spielt und öfters auch in Harland trainiert, setzte sich gegen Alt-Erlaas Miriam Opris am Ende klar mit 7:5, 6:1 durch. Sie spielt heute , Freitag, um 14.30 Uhr ihr Viertelfinale gegen die an Acht gesetzte Linzerin Johanna Hiesmair, die gestern mit einem 6:0, 6:0 sehr zur Freude von Sedletzky etwas aufs Tempo gedrückt hat. Auch Niederösterreichs Toptalent Liel Marlies Rothensteiner (Brühl/Mödling) machte gegen Gmundens Chiara Jung (6:2, 6:1) kurzen Prozess.

Toptalent Liel Marie Rothensteiner (Bild) fegte über Gmundens Chiara Jung im Achtelfinale hinweg. Foto: Claus Stumpfer

Bei den Herren hatte der junge Oberösterreicher Luka Miskic am Ende gegen Klosterneuburgs Sebastian Wojta das bessere Finish und setzte sich nach der Abwehr von insgesamt sieben Matchbällen mit 7:5 im dritten Satz durch. Und Harlands Überraschungsmann aus der Quali, Philipp Ruthner, konnte trotz toller Leistung fünf Satzbälle im zweiten Satz nicht nutzen und verlor knapp mit 3:6, 6:7 gegen Hochwolkersdorfs Elias Trausmuth. Und auch der Ollersbacher Bruno Mangl war knapp an einer Senation dran, führte nach gewonnenem ersten Satz im zweiten mit 4:2 und 40:15, aber am Ende siegte der Kalksburger Philipp Fedorczuk 4:6, 6:4, 6:2. Nico Ganser von der TSG St. Pölten bezwang Hennersdorfs Stefan Seywald 6:2, 6:3. Ganser spielt seiene Zweitrundenpartie heute um 16 Uhr. Harlands Max Faber und Dorian Eckl mussten erwartungsgemäß Erstrunden-Niederlagen einstecken,a ber faber kämfpte sich in eine dritten Satz gegen Altmannsdorfs Marlon Warmuth, den er dann aber mit 0:6 abgab.

Fans kamen auf ihre Kosten

Auch bei der ersten Nightsession in Harland kamen die Fans bei toller Stimmung voll auf ihre Rechnung. Die hochklassige Damenpartie zwischen Nadja Ramskogler, die im Achtelfinale ein Freilos hatte, und Anna Gröss, die zuvor bereits gegen die Steyrerin Lisa Gruber (6:4, 6:3) ein hartes Match in den Beinen hatte, musste wegen einer Zerrung Annas leider beim Stand von 3:6, 6:3, 3:1 abgebrochen werden. Zeitgleich zeigte auf Platz drei der sensationell aufspielende 17-jährige Qualifikant Benjamin Scharer (nach drei 3-Satz-Siegen am Mittwoch und Donnerstag) sein bestes Tennis und brachte die Nummer drei 3 des Turniers, Markus Sedletzky, ordentlich ins Wanken. Am Ende setzte sich zur Freude seiner zahlreichen Fans der Routinier aus Harland knapp mit 6:2, 5:7, 7:5 durch. Für Bruno Mangl war es keine Überraschung, dass die Partie so eng wurde. „Ich habe in Ollersbach gegen Scharer gespielt, und er ist wirklich ein riesen Talent“, lobt er den Youngster.

Vollbild Mehr aus St. Pölten Tennis Lirsch-Gedenkturnier/Ladies Open: Nightsession war der Hit Präsentation Rathausplatz 2. Liga Die SKN-Familie stellte sich vor Tennis Lirsch-Gedenkturnier und Ladies Open diese Woche beim TC Harland Mehr Top-Stories Unzulässige Spende? Rechnungshof: ÖVP-Veranstaltung in Amstettner Remise im Visier Vier Tage ohne Ene... Nach Tod von Kunden Strom abgedreht: Frau aus Tradigist im Dunklen Wolkersdorf Säureangriff auf Schülerin: Schule informierte erst Wochen später FB 1 /85 Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Anzeige Tennis Lirsch-Gedenkturnier/Ladies Open: Nightsession war der Hit . Am Donnerstag waren die Erstrundenpartien des Hauptbewerbs beim Walter-Lirsch-Gedenkturniers und der Ladies Open auf der Anlage des TC Harland angesetzt und 26 Spiele auf vier Plätzen brachten trotz Flutlicht Die Organisatoren um TCH-Obmann Dietmar Sedletzky ordentlich ins Schwitzen. In der Nightsession siegte dann Lokalmatador Markus Sedletzky gegen das Purgstaller Toptalent Benjamin Scharner nach einer epischen Schlacht . Und im ersten Viertelfinale musste Tullns Anna Gröss bei ihrer zweiten Partie des Tages gegen die an zwei gesetzte Nadja Ramskogler im dritten Satz bei 1:3 aufgeben.

Heute, Freitag, finden ab 11 Uhr auf allen Plätzen weitere Achtelfinals statt und abends auch einige Viertelfinalspiele. Die Nightsessionbestreiten erneut Sedletzky gegen Fedorczuk oder Nick Ihlenfeld und bei den Damen spielen die Siegerinnen aus den Partien Lea Erenda (TV)/Djekic sowie Hiesmair gegen Perina.