Lirsch-Gedenkturnier: Um 23 Uhr gingen für Sedletzky die Lichter aus

Das Positive für Turnierorganisator und TCH-Obmann Dietmar Sedletzky war an diesem Freitag wohl vor allem das Wetter. Der prognostizierte Regen kam nicht und so konnten alle Spiele wie geplant über die Bühne gehen. Auch wenn erneut viele Marathonpartien den Zeitplan endlos nach hinten schoben und der letzte Aufschlag somit erst kurz vor 23 Uhr erfolgt ist. Da aber Markus Sedletzky am Platz stand, und verbissen um die Chance auf seinen zweiten Heimsieg kämpfte, war die Stimmung am Platz trotzdem phantastisch.

Favoritensterben am Viertelfinaltag

Schon vor Sedletzky hatten sich bei den Herren die meisten Gesetzten vom Turnier verabschiedet. So unterlag der Klosterneuburger Elias Hoxha als Nummer eins gleich seine erste Partie (Achtelfinale) gegen den Hochwolkersdorfer Elias Trausmuth mit 6:7, 4:6 und die Nummer zwei, Felix Steindl (Stockerau) verlor gegen den Burgenländer Patrick Jozwicki (Bad Sauerbrunn) überraschend glatt 2:6, 1:6. Auch die Nummer acht Philipp Fedorczuk (gegen Ihlenfeld) und die Nummer sieben Luka Miskic gegen Jan Neuburger-Higby konnten sich nicht durchsetzen. Der Telfser eliminierte dann am Abend auch noch Jozwicki. Besonders bitter war dann das Ausscheiden von Nico Ganser (Nr. 6) gegen den Wiener Moritz Lehrner-Melzer (4:6, 6:4, 2:6), denn damit war der zweite noch verbliebene St. Pöltner (TSG St. Pölten) neben Sedletzky schon mal raus. Nur Hans-Peter Kaufmann (Nr. 4., Hartberg) zog von den Favoriten mit einem klaren 6:4, 6:1-Sieg über den Wiener Marlon Warmuth ins Semifinale ein, wo er heute (Samstag) um 13 Uhr auf Lehrner-Melzer treffen wird.

Sedletzky muss seine Titelhoffnung begraben

Die Nightsession mit Sedletzky (Nr. 3) ließ dann an Dramatik und Emotion nichts zu wünschen übrig, nur das Happy End für die heimischen Fans blieb aus. Am Ende jubelte das kleine Grüppchen der mitgereisten Ihlenfeld-Supporter, der einen 7:5, 2:6, 7:5-Sieg feierte. Sedletzky konnte trotz großer Unterstützung seiner Fans eine 3:1 (40:15)-Führung im dritten Satz nicht nach Hause bringen. Vor allem mit seiner Vorhand zeigte der Klosterneuburger tolle Winnerschläge und Sedletzky hatte an diesem Tag nicht die Mittel, den Youngster auf dessen schwächeren Rückhand zu halten. Die umlief der zwar oft großräumig, aber auch das konnte Sedletzky zu selten nutzen. Somit siegte der 18-jährige Klosterneuburger gegen den fast doppelt so alten Sedletzky, der auch nach seinem 21 Antreten weiterhin nur bei einem Turniersieg in Harland hält und nun ein weiteres Jahr warten muss. Man kann nur hoffen, dass sich sein Ausscheiden nicht negativ auf die Stimmung im weiteren Turnierverlauf schlägt. Aber da sie bislang nicht nur bei Sedletzky-Spielen großartig war, und vor allem die Damen bislang großartigen Sport gezeigten haben, muss „Don Didi“ Sedletzky nicht allzu bange sein. Der Einsatzvon harlands Obmann und seiner ganzen Crew um dieses Turnier wurde heuer bislang wirklich von den Tennisfans in St. Pölten honoriert.

Erenda bleibt bei den Damen auf Titelkurs

Bei den Damen war das Favoritensterben nicht so groß wie bei den Herren, weshalb man weiterhin viele Asse am Samstag bestaunen wird können. Titelverteidigerin Lea Erenda (Nr. 4, Innsbruck) zog trotz Anfangsschwierigkeiten gegen die Linzerin Johanna Hiesmair, die zuvor die Traisnerin Jasmin Perina mit 6:3, 6:2 recht glatt besiegen hatte können, ins Semifinale ein. In diesem wird sie heute (17.30) auf die Nummer zwei und Siegerin von 2018 Nadja Ramskogler (Ried) treffen, die Mödlings Toptalent Liel Marlies Rottensteiner in drei Sätzen (26, 6:3, 6:3) aus dem Bewerb nahm.

Pinggera und Gindl matchen sich über vier Stunden

Eine Marathonpartie sahen die Zuschauer auf Platz eins zwischen der Tirolerin Clara Pinggera und Mödlings Amelie Gindl. Zuerst konnte Pinggera in ersten Satz acht Satzbälle nicht nützen und im zweiten Satz zeigte Gindl beim Matchball im Tiebreak bei 6:5 Nerven und gab letztlich den Satz ab. Nach 4:10 Stunden endete die Partie mit 6:7, 7:6, 6:4 für die Tirolerin. Sie trifft heute (15 Uhr) noch in einem von zwei Viertelfinalspielen auf Stockeraus Natasa Kosanin, die im zweiten Satz nach bereits drei Stunden zwei Matchbälle abwehren konnte und im dritten Satz bei 2:1 von der Aufgabe von der an drei gesetzten Wienerin Jelena Ristic profitiert hat. Das zweite offene Viertelfinale der Damen bestreiten heute ab 15 Uhr die an eins Gesetzte Anna-Lena Ebster gegen ihre Teamkollegin vom TC Schwaz, Maren Benko (Nr. 5).

Ab 12 Uhr (mit einer Nightsession ab 19 Uhr) stehen somit heute Samstag bei den Damen und bei den Herren jeweils zwei Viertelfinale und jeweils beide Semifinale am Programm.