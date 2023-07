Lirsch-Gedenkturnier und Ladies Open diese Woche beim TC Harland

39 Herren und 33 Damen haben heuer für die traditionellen Turniertage beim Bundesligisten TC Harland genannt, wobei vor allem das Feld bei den Damen zwar klein aber dafür recht hochkarätig ist. Nicht weniger als drei österreichische Top-10-Spielerinnen rittern um den Titel. Die Oberösterreicherin Nadja Ramskogler (ÖTV-Nr. 5) ist eine Altbekannte in Harland, gewann sie hier die Ladies Open doch bereits im Jahr 2018 erstmals. Gefordert wird sie heuer vor allem von der Vizestaatsmeisterin Anna Maria Ebster (ÖTV-Nr. 3) aus Tirol und der Wienerin Jelena Ristic (ÖTV-Nr. 7) sowie Lea Erenda (ÖTV-Nr. 11), einer weiteren Tirolerin. Ihre Schwester ist leider erkrankt, trotzdem stellen die Tirolerinnen mit sieben Starterinnen das größte Kontingent an Teilnehmerinnen in Harland. „Bei ihnen hat sich unsere Gastfreundschaft herumgesprochen, die Mädels, die schon hier waren, haben bei ihren Kolleginnen offenbar gute Werbung für uns gemacht“, freut sich TCH-Obmann Dietmar Sedletzky.

Alle vier genannten Spielerinnen versprechen hochklassiges Tennis, aber ob tatsächlich eine von ihnen gewinnen wird, steht gar nicht fest, denn auch dahinter findet sich geballte Klasse im Feld, die keinen Sieg herschenken wird. Oberösterreichs Maren Benko (ÖTV-Nr. 13) und Niederösterreichs Liel Marlies Rothensteiner (ÖTV-Nr. 14) zählen ebenso zum erweiterten Favoritinnenkreis. Der Cut für den Damen-Hauptbewerb liegt bei 62!

Enorme Dichte des Herrenfelds verspricht viel Spannung

Nicht ganz so hochklassig ist das Herrenfeld, dafür verspricht die enorme Dichte spannende Spiele. Und Lokalmatador Markus Sedletzky (ÖTV-Nr. 37) findet sich in der Setzliste des Turniers auf Nummer vier. Ein Überraschungserfolg ist ihm in einer guten Woche auch mit Mitte 30 noch zuzutrauen, vorausgesetzt am Körper „zwickt“ nichts. In der ÖTV-Rangliste ist das Harlander Urgestein zuletzt allerdings etwas abgerutscht. Elias Hoxha (ÖTV-Nr. 27) und Felix Steindl (ÖTV-Nr. 34) sind die großen Favoriten, aber auch Hartbergs Hans-Peter Kaufmann (ÖTV-Nr. 37) gilt als gefährlicher Außenseiter.

Qualifikation: Ruthner schafft erstmals Einzug in Hauptbewerb

Am Dienstag und Mittwoch fand bereits die Qualifikation statt. Das Highlight aus Harlander Sicht war dabei der erstmalige Einzug in den Hauptbewerb von Philipp Ruthner. „Bei meinem achten Antreten bei unserem Traditionsturnier hat es endlich geklappt“, jubelte er. Er siegte in seinen beiden Quali-Spielen jeweils glatt in zwei Sätzen. Die weiteren Quali-Sieger bei den Herren waren Scharner mit zwei Marathonpartien, Neuburger-Higby und Seywald. Bei den Damen schafften Wagner, Markovic, Koljenovic und Dreucean den Einzug in den Hauptbewerb.

Vier Harlander sind noch dabei

Vier Harlander sind heute am Donnerstag noch dabei. Bereits um neun Uhr spielt Maxi Faber, um 10.30 Uhr Dorian Eckl und um 13.30 Uhr Philipp Ruthner. Die Night-Session bestreiten Markus Sedletzky gegen den Sieger aus Leo Gutjahr/Benjamin Scharner und Nadja Ramskogler gegen die Siegerin aus Anna Gröss/Lisa Gruber.