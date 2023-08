Miksch-Geschwister holen Heimsiege

Sportlich betrachtet stand das Turnier ganz im Zeichen des Heimvereins. Vor allem die (nicht Meisterschaft spielenden) Mitglieder Stefan Rosenwirth und Matthias Reichmayr sowie die Pottenbrunner Nummer Eins Julia Körbler konnten mit zwei Titeln vollends überzeugen.

SKVg-Sektionsleiter Alfred Miksch reiste mit viel Selbstvertrauen zum Heimturnier – nach dem ersten Karrieretitel im Einzel auf der TMT in St. Veit konnte er ohne Druck aufspielen. Und er spielte groß auf! Nach einem hart umkämpften Halbfinale, das Miksch in einem Dreisatz-Krimi gegen TC-Harland-Nachwuchshoffnung Alexander Ziegler für sich entscheiden konnte, krönte er seine tolle Form mit einem 6:3, 6:3-Sieg gegen Überraschungsmann Ex-Snowboard-Europacupboarder Elias Schlinger aus Böheimkirchen, der zuvor die Nummer Eins, Fünf und Acht des Turniers besiegen hatte können.

Auch Teresa Miksch gewinnt erstmals TMT-Bewerb

Für ein Geschwister-Double sorgte Schwester Teresa Miksch, die im Mixeddoppel ihren ersten Turniersieg feiern konnte. An der Seite von Freund Dominik Kotek spielte sie beinahe fehlerfreies Tennis und servierte gegen die favorisierte Paarung Milana Olefirenko-Bennett/Simon Prack beim Stand von 6:4 und 5:2 zu null aus.

Reichmayr festigt Status als TMT-Legende

Eine sensationelle Leistung lieferte einmal mehr TMT-Legende Matthias Reichmayr ab. Der Defensivkünstler spielte unglaubliche Ballwechsel und ließ seinen Gegner nicht viele Games. Im Finale behielt er trotz weit über 30 Grad Celsius einen kühlen Kopf und konnte sich in zwei Sätzen gegen Patrick Schuber durchsetzen. Und an der Seite seines kongenialen Partners Stefan Rosenwirth gelang Reichmayr im Doppel ebenfalls der Turniersieg. In einem unglaublich spannenden Finale, das erst am Sonntag um 21:22 Uhr endete, haben sich die beiden mit 6:4, 1:6 und 11:9 gegen Viktor Mayerhofer/Alois Binder den Titel geholt.

Rosenwirth und Körbler holen auch Double

Auch Rosenwirth gelang das Double – an der Seite von Doppelspezialistin Julia Körbler gewann er wie bereits in Raipoltenbach den Titel im Mixed über ITN 13. Im Finale gewannen sie gegen Petra Altenburger/Reichmayr 4:6, 6:1 und 10:3. Körbler wiederum schaffte das Double an der Seite von Julia Schöbinger. Im Damendoppel gewannen sie das Endspiel gegen Melanie Körbler/Isabel Liebhaber 6:4, 6:4. Im Bewerb über 16 waren die starken Gföhlerinnen Florentina Gruber/Vanessa Gföhler nicht zu bezwingen und gewannen das Turnier ohne Satzverlust. Im spannenden Finale gewannen sie gegen Melanie Körbler/Petra Altenburger 7:6, 7:5.

Mario Schädl wird Favoritenrolle in der offenen Klasse gerecht

Eine spielerische Glanzleistung bot TSG-St.Pölten-Legende Mario Schädl. Er gab in zwei Spielen bis ins Finale nur drei Games ab und blieb auch dort gegen Favorit Maximilian Schett souverän. Mit dem 6:4, 6:3 holte der „Parkclub-Boy“ - einer der bekanntesten St. Pöltner Spieler der letzten Jahrzehnte - seinen ersten Titel auf der größten Tour Niederösterreichs. Thomas Böck, einer der erfolgreichsten TMT-Spieler des Jahres, lieferte einmal mehr eine Glanzvorstellung ab und gewann den Bewerb über ITN 8. Im Finale bezwang er Urgestein Leopold Sieberer mit 6:4, 2:6 und 10:1.

Ukrainerinnen begeistern bei den Damen

Bei den Damen konnten zwei gebürtige Ukrainerinnen den Titel holen. Im offenen Bewerb setzte sich Milana Olefirenko-Bennett im Finale gegen Julia Schütz dank zahlreicher Winner mit 6:0, 7:6 durch, während Viktoriya Teliha gegen Emily Wieseneder mit 6:1, 7:6 im Bewerb über ITN 9 den Titel holen konnte. Im Bewerb über ITN 7,5 setzte sich die Gerersdorferin Lisa Wiesmüller knapp vor Magdalena Grassl durch.