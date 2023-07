Ramskogler gewinnt Siegerinnen-Duell und Sedletzky-Bezwinger bezwungen

Bei den Damen setzte sich im Tirolerinnenduell am Samstagnachmittag im Viertelfinale zunächst die an Eins gesetzte Anna-Lena Ebster gegen ihre Teamkollegin vom TC Schwaz, Maren Benko (Nr. 5) mit 6:3, 6:4 durch und traf abends auf die Wildcard-Spielerin Natasa Kosanin, die ihr Viertelfinale gegen die Innsbruckerin Clara Pinggera 7:6, 6:2 hatte gewinnen können. Damit verhinderte die Stockerauerin ein weiteres Tirolerinnenduell im Semifinale. Das hochklassige Semifinale war dann nicht ganz so glatt wie das Ergebnis vermuten lässt. Kosanin kämpfte bis zum letzten Punkt gegen die Niederlage, doch die Zentimeter waren auf der Seite der Nummer Eins. Ebster, die derzeitige Nummer 3 Österreichs, zog mit einem 6:0, 6:4 ins Finale ein.

Im zweiten Halbfinale, in dem die beiden Harland-Siegerinnen von 2018 beziehungsweise 2022, Nadja Ramskogler und Lea Erenda aufeinandertrafen, warf die Linzerin Ramskogler (Nummer 5 in Österreich) nach einer weiteren Glanzpartie die Innsbruckerin mit 6:3, 6:4 aus dem Bewerb. Somit kommt es am Sonntag zum High Noon zur Mittagsstunde der beiden topgesetzten Spielerinnen - ein Traumfinale!

Bei den Herren holten sich der Hochwolkersdorfer Elias Trausmuth gegen den Andorfer Michael Slaby 6:3, 6:4) und mit dem Hartberger Hans-Peter Kaufmann (6:1, 6:1 gegen den Wiener Moritz Lehrner-Melzer) der letzte verbliebene Gesetzte im Turnier ihre Viertelfinalspiele. Danach setzte sich im Semifinale der „Holzfäller“ Kaufmann mit 7:5, 6:1 gegen Trausmuth durch. Der 20-jährige Hartberger Bundesligaspieler hat heuer schon wie Harlands Manuel Gundacker am Pfeifferschen Drüsenfieber laboriert, was den kernigen Naturburschen ziemlich aus dem Gleichgewicht geworfen hat. „Ich bin immer noch nicht ganz fit, fang mir jeden Virus ein, den es gibt, was ich früher überhaupt nicht gekannt habe“, klagt er. Tennis speilt jetzt auch nicht mehr die erste Geige im Leben. Nach Harland spielt er noch das Turnier in Schladming und dann plant er einen längeren Urlaub, um im Herbst seine Forstwirtschaftsstudium zu starten.

Kaufmann wirkt nicht austrainiert wie normale Tennisspieler, meidet das Fitnessstudio. „Ich lauf lieber durch den Wald, oder betätige mich mit Forstarbeit“, erzählt er. Damit ist er puncto „Tennisphilosophie“ irgendwie das genaue Gegenteil seines heutigen Finalgegners Jan Neuburger-Higby. Der Tiroler hat kein Gramm fett am Körper, lebt sichtlich nach einem Ernährungsplan, den er akribisch einhält. Trotz seiner Größe fegt er elegant über den Platz und zeigt variantenreiches Tennis. Kaufmann hingegen kann sich vor allem auf seine gewaltige Vorhand verlassen, hat aber entgegen seines Holzfällernaturells durchaus auch ein filigranes Händchen. Beide Spieler entwickelten sich im Laufe des Turniers zu Publikumslieblingen, wobei vor allem im zweiten Halbfinale die Sympathien des Harlander Publikums klar auf Seiten des Tirolers waren. Das lag aber sicher nicht daran, dass sein Gegner, der Klosterneuburger Nick Ihlenfeld am Vorabend „Homeboy“ Markus Sedletzky aus dem Bewerb genommen hatte. Der Klosterneuburger begann früh mit seinem Spiel zu hadern, zeigte Schlägerwürfe, statt seiner sensationellen Vorhand. Zweiteres geschah aber auch deshalb nicht, weil seinem Gegner gezeigt hat, wie man gegen einen Power-Tennisspieler am Platz zu agieren hat. „Schade, dass Markus heute nicht da war, da hätte er einiges lernen können“, scherzte auch Turnierorganisator Dietmar Sedletzky in Richtung seines Sohnes. Dass der Lokalmatador den Rhythmus von Ihlenfeld am Vorabend nicht hat brechen können, kostete doch auch einige Zuschauer am Semifinaltag. Das zweite Halbfinale gewann der Qualifikant Neuburger-Higby jedenfalls souverän mit 6:4, 6:2.

Daneben wurden die Ballkinder bestens eingeschult für ihren Auftritt bei den Finals. Jetzt geht es los, um 9.30 Uhr spielen die Herren der großen Gegensätze, die Nummer vier gegen den Qualifikanten, und anschließend werden die Nummer eins und die Nummer zwei den Titel der Ladies Open ausfechten.